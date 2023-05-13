Вновь рассказываем о самых известных деятелях из истории Квебека

Исторические деятели Квебека, имена которых носят улицы, города, станции метро, площади, больницы, парки…

И вновь рассказываем читателям о квебекцах, которые сыграли большую роль в становлении Квебека и Канады. Вы, несомненно, сталкиваетесь с их именами если не каждый день, то уж точно регулярно:

Луи Жозеф Папино (Louis-Joseph Papineau) 1786-1871. Лидер первой политической партии в Канаде, выражавший интересы франко-канадцев. Во время восстания Патриотов в 1837 году занял умеренные позиции. Политэмигрант, после амнистии жил в городке Монтебелло. Его имя носят город, улицы, станция метро в Монреале. Хотя, если быть точным, надо заметить, что станция метро названа по названию улицы, а та носит имя отца Луи-Жозефа, известного нотариуса, который политикой занимался мало, но у которого на этой улицей было имение, отсюда и название. Впрочем, панно на станции метро изображает Луи-Жозефа.

Жак Виже (Jacques Viger) 1787-1858. Первый мэр Монреаля. Участник войны 1812-1815 годов с США. Инспектор муниципальных служб. В 1833 году, после получения Монреалем статуса города, назначен мэром, осуществил важные мероприятия по развитию городских служб. Оставил замечательные исторические записки.

Монсеньор Игнасий Бурже (MGR Ignace Bourget). 1799-1785. Епископ Монреаля. Основал филиал университета Лаваль в Монреале (теперь – Монреальский университет). Занимал консервативные позиции и резко выступал против движения Патриотов, против уменьшения влияния церкви на общество.

Людже Дюверне (Ludger Duvernay). 1799 – 1953. Известный журналист. Основал знаменитую газету La Minerve, рупор оппозиции консервативному режиму. Несколько раз был арестован за «враждебную пропаганду». Депутат парламента. После поражения восстания Патриотов, политиммигрант. После амнистии вновь издавал La Minerve.

Эмили Гамлен (Émilie Gamelin). 1800-1851. В возрасте 27 лет, оставшись вдовой, решила посвятить свою жизнь заботе о немощных. В 1830 году основала первый в Канаде приют для обездоленных. Скончалась во время эпидемии холеры, оказывая помощь больным. Памятник Эмили Гамлен установлен у метро Берри-Юкам (Berri-UQAM), там же и парк, который носит её имя.

Франсуа-Мари Томас Шевалье де Лоримье ( François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier). 1803-1839. Один из лидеров движения Патриотов. Избран вместе с Жоржем-Этьеном Картье сопредседателем Комитета сопротивления. Активно участвует в восстании, командует отрядом повстанцев. Повешен по обвинению в государственной измене.

Жан Оливье Шенье (Jean Olivier Chénier). 1806-1837. Один из лидеров движения Патриотов. Активный участник восстания. Командует обороной городка Сан-Юсташ (Saint-Eustache) вблизи Монреаля. Пал в бою. Памятники Шенье установлены во многих городах. В Монреале неподалёку от городской ратуши, напротив метро Марсово Поле (Champ de Mars).

Луи Ипполит Ля Фонтэн (Louis Hippolyte La Fontaine). 1807-1864. Адвокат. Известный политический деятель. Сторонник умеренных взглядов, отстаивавший интересы франкоязычных канадцев. Премьер-министр, генеральный прокурор. Его именем назван один из красивейших городских парков Монреаля неподалёку от метро Шербрук.

Чарльз Вильсон (Charles Wilson). 1808-1877. Первый мэр Монреаля, избранный всеобщим голосованием, впервые состоявшемся в 1850 году. Родился в семье выходцев из Ирландии. Крупный торговец, меценат, политический деятель, друг и соратник Луи Ля Фонтэна.