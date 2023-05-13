Арахисовый пластырь вылечил детей от аллергии

Пластырь с малой дозой арахисового антигена, который наклеивается между лопаток, достоверно снижает чувствительностm к арахису у детей младше четырех лет — это подтвердила третья фаза клинических испытаний.

Пластырь с малой дозой арахисового антигена, который наклеивается между лопаток, достоверно снижает чувствительностm к арахису у детей младше четырех лет — это подтвердила третья фаза клинических испытаний. Лекарство оказалось эффективным и безопасным, хотя потенциально может вызывать анафилактический шок.

Несмотря на появление множества стратегий десенсибилизации (снижения чувствительности к аллергену и повышение пороговой дозы аллергена, на которую развивается аллергическая реакция), одобренных методов лечения для детей до четырех лет не существует. Хотя ученые и врачи сходятся на том, что раннее введение арахиса в прикорм может существенно снизить риск аллергии на арахис у ребенка, такую тактику можно рассматривать как метод профилактики аллергии, а не ее лечения. Для детей младше четырех лет разработана пероральная иммунотерапия препаратами арахиса, однако у капсул сложный режим приема и высокий риск развития серьезных побочных эффектов.

Детей от 4 до 11 лет научились лечить с помощью накожной иммунотерапии — пластыря с 250 микрограммами белка арахиса, что намного меньше, чем в любых альтернативных методах лечения и, соответственно, снижает риск побочных эффектов. Мэтью Гринхоут (Matthew Greenhawt) из Университета Колорадо провел третью фазу двойного слепого плацебоконтролируемого клинического испытания, в котором такой пластырь применяли у детей младше четырех лет в восьми странах. Основными критериями включения в испытания были диагноз аллергии на арахис, с высоким уровнем специфического иммуноглобулина Е и положительным кожным тестом на арахис.

Всего в исследование включили 362 пациента — 68,8 процента из них были мальчиками, а средний возраст составил 2,5 года. Участникам исследуемой группы (244 человека) ежедневно в течение года между лопаток приклеивали пластырь с лиофилизированным арахисовым белком. Медиана времени ежедневного ношения пластыря составляла 22,2 часа в исследуемой группе и 23,7 часа в контрольной группе, где участникам приклеивали пластырь с плацебо. На момент завершения в исследовании осталось 208 детей в исследуемой группе и 99 в группе плацебо.

Через год 67 процентов участников исследуемой группы смогли съесть от одного до четырех арахисовых «орехов» в зависимости от изначальной переносимости аллергена; в контрольной группе этот показатель достиг 33,5 процента (р < 0,001). Десенсибилизация, рассчитанная по дозе арахисового белка, которая вызывает аллергические реакции, значительно и статистически значимо снизилась в исследуемой группе, где дети ежедневно приклеивали пластырь с аллергеном.

Спустя год уровень специфичного для арахиса иммуноглобулина Е снизился по сравнению с исходным уровнем у детей, которые носили лечебные пластыри, и увеличился у пациентов, получавших плацебо. При этом уровень иммуноглобулинов G вырос в крови участников исследуемой группы. Наиболее частыми побочными эффектами лечебного пластыря стали покраснение, зуд и отек в области нанесения — все симптомы со временем утихали. У одного ребенка случился отек тканей вокруг глаз, а анафилаксия, зарегистрированная у 7,8 процента участников группы лечения, признана исследователями «потенциально связанным» побочным эффектом пластыря.

Таким образом, ученые заявляют об эффективности лечения (десенсибилизации) аллергии на арахис у детей младше четырех лет с помощью арахисового пластыря. При этом такой способ лечения оказался достаточно безопасным (скорее всего, это связано с малой дозой аллергена в пластыре) и удобным — нет необходимости принимать таблетки по строгому графику. Ученые ожидают скорого одобрения такого метода лечения.

Поскольку аллергия на арахис затрагивает огромное число детей и может стоить системам здравоохранения немалых денег, ученые ищут самые разные способы ее излечения. Например, они варили арахис 12 часов, чтобы потом давать его детям с аллергией. Спустя год такого лечения большинство детей смогли съесть несколько обжаренных арахисовых «орешков», которые добавляют в большинство продуктов.