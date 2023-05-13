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Фото: oko-planet.su

Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химического оружия

Виктория Христова Май 13, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химического оружия отключены 18 Просмотров

Байден: США готовы к осени 2023 года завершить уничтожение апасов химического оружия

США готовы к осени 2023 года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года», — сказал Байден.

По его словам, это действие является «важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».

США, как заверил Байден, намерены и впредь поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению накопления, производства и применения химоружия во всем мире.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал глава Белого дома. Он призвал все страны «отстаивать правду и присоединиться» к Штатам «в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора».

Байден также заявил о неприемлемости применения химоружия. По его словам, «мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере».

 

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