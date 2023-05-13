Binance покидает Канаду

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сегодня, 12 мая, объявила об уходе из Канады. Крипторынок реагирует падением.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сегодня, 12 мая, объявила об уходе из Канады. Крипторынок реагирует падением.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, уходит с канадского рынка. Причина в регуляторах.

О решении покинуть страну руководство Binance сообщило в Twitter. В качестве основания для ухода были упомянуты новые правила, касающиеся стейблкоинов, а также ограничения для инвесторов. В этих условиях в Binance решили, что продолжать работать в Канаде нецелесообразно.

В Binance также надеются, что регуляторы Канады изменят правила, и биржа сможет вернуться. В то же время криптобиржи Kraken и Gemini остаются в Канаде.