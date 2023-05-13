B+H Architects создала здание архива с двойной бетонной обшивкой в Квебеке

Официально называемое Библиотека и архив Канады Gatineau 2, здание расположено рядом со старым зданием на этом месте и было построено для сохранения исторических и культурных ценностей, «имеющих отношение к канадцам».
Здание состоит из трех этажей: подвала, помещения для персонала и массивного 35-метрового хранилища на вершине конструкции.
Конструкция хранилища была изготовлена из сборных железобетонных панелей, уложенных слоями в двойную оболочку, так что между слоями образовалась двухметровая полость.
Эта оболочка служит для обеспечения изоляции от потенциальных внешних воздействий, таких как погода, и стабильной влажности и температуры внутри конструкции, которая вмещает шесть хранилищ.
Большая часть здания для взаимодействия с людьми находится на двух нижних уровнях. Снаружи они отмечены тонким слоем остекленных помещений, которые казались почти раздавленными монументальной бетонной массой наверху.
B + H Architects была основана в 1953 году. Среди других проектов студии — планируемая детская больница с садом на крыше в Шенцене.