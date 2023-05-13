B+H Architects создала здание архива с двойной бетонной обшивкой в Квебеке

Студия B + H Architects из Торонто создала архивное хранилище в Гатино, Квебек, с массивной двухслойной бетонной оболочкой и автоматизированными системами поиска.

Официально называемое Библиотека и архив Канады Gatineau 2, здание расположено рядом со старым зданием на этом месте и было построено для сохранения исторических и культурных ценностей, «имеющих отношение к канадцам».

Здание состоит из трех этажей: подвала, помещения для персонала и массивного 35-метрового хранилища на вершине конструкции.

Конструкция хранилища была изготовлена из сборных железобетонных панелей, уложенных слоями в двойную оболочку, так что между слоями образовалась двухметровая полость.

Эта оболочка служит для обеспечения изоляции от потенциальных внешних воздействий, таких как погода, и стабильной влажности и температуры внутри конструкции, которая вмещает шесть хранилищ.

Большая часть здания для взаимодействия с людьми находится на двух нижних уровнях. Снаружи они отмечены тонким слоем остекленных помещений, которые казались почти раздавленными монументальной бетонной массой наверху.

B + H Architects была основана в 1953 году. Среди других проектов студии — планируемая детская больница с садом на крыше в Шенцене.