Пилоты канадской авиакомпании Westjet заявили о готовности бастовать

Забастовку готов начать с 16 мая из-за отсутствия успехов в переговорах по улучшению условий труда профсоюз пилотов канадской авиакомпании Westjet.

Забастовку готов начать с 16 мая из-за отсутствия успехов в переговорах по улучшению условий труда профсоюз пилотов канадской авиакомпании Westjet.

Сообщается, что забастовку планировали начать в апреле. Профсоюз авиакомпании, в которой работают 1,6 тыс. пилотов одобрил проведение забастовки в случае не выполнения руководством компании требований профсоюза.

При этом дата проведения забастовки оставалась открытой. Профсоюз требовал повысить зарплату и изменить расписание авиарейсов. По его данным профсоюза, именно из-за этого из компании за последние 1,5 года ушли 340 пилотов.

Уточняется, что переговоры до сих пор продолжаются. Однако если в ближайшее время стороны не договорятся, то забастовка может начаться практически за неделю до национального праздника, Дня Виктории, празднуемого 22 мая. К тому же с 22 мая в Канаде традиционно начинается сезон летних отпусков.