KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека more.tv – Шоу «Обратный отсчёт». Премьера!

В видеотеке more.tv стартует новое развлекательное шоу «Обратный отсчёт» с Александром Пушным в роли ведущего. В рамках данного проекта два участника пытаются сохранить 3 миллиона рублей, отвечая на вопросы ведущего и выполняя интеллектуальные задачи в отведённое время. Как только указанное время заканчивается, сумма начинает сокращаться. Вдобавок, за каждый неправильный ответ у героев списывается крупная сумма. Финал шоу заставляет игроков стать соперниками, и победитель получает все оставшиеся деньги.

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Неприличные деньги». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый комедийный сериал «Неприличные деньги» о том, как в 90-е годы людям приходилось кардинально менять профессию, чтобы выжить. В частности, речь пойдёт о преподавателе провинциального института, который пытается по возможности совместить работу в вузе с собственным бизнесом, чтобы прокормить семью. Герой оказывается в крупных долгах перед опасными кредиторами, и ему приходит в голову идея открыть первый в городе интим-магазин. Теперь преподаватель должен раскрутить этот «неприличный» по тем временам бизнес, чтобы отдать долг и обеспечить близких.

Видеотека START – Сериал «Сёстры»

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал под названием «Сёстры». Лента рассказывает о трёх абсолютно не похожих друг на друга сёстрах. Одна – московская бизнес-леди, вторая – парикмахерша, грезящая о богатстве, третья – мечтательная учительница. Всем им достаётся в наследство автосервис, и теперь героиням необходимо управлять консервативным мужским коллективом. Для этого, разумеется, нужно находить общий язык между собой, и вот с этим у них возникнут проблемы.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Развлечёба»

Познавательный мультсериал «Развлечёба» делает процесс обучения намного интереснее и приятнее. Главный герой проекта – весёлый и всезнающий Кубокот, который обладает всей необходимой информацией о школьных предметах. Вместе с ним маленькие зрители смогут улучшить свои знания математики и грамматики, открыть для себя новое в истории и географии, изучить окружающий их мир и выучить новые слова на иностранном языке. Вдобавок, каждая серия завершается небольшой интерактивной игрой, посвящённой полученным в эпизоде знаниям.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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