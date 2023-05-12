Доходы канадских банков находятся под угрозой из-за риска, связанного с офисной недвижимостью

Канадские банки, возможно, не так подвержены риску, связанному с коммерческой недвижимостью, как их коллеги в Соединенных Штатах, но это не означает, что их доходы не подвержены риску, особенно в офисном сегменте, пострадавшем от удаленной работы, по мнению известного аналитика с Бэй-стрит.

По словам финансового аналитика Национального банка Габриэля Дешейна, кредиты на коммерческую недвижимость занимают второе место по объему кредитования среди шести крупнейших банков Канады, уступая по пропорциональному размеру только жилой недвижимости и составляя около 10% кредитных портфелей.

“Портфель не только велик, но и рос быстрее, чем общий оптовый портфель за последние семь лет”, – сказал аналитик в записке для клиентов от 7 мая. “Особенно тревожат риски, связанные с офисами, которые составляют 12% от среднего показателя CRE (коммерческая недвижимость) ”Большой шестерки”.

Растущие процентные ставки бросили вызов владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам, в то же время удаленная работа приводит к тому, что многие офисные здания недостаточно используются и ухудшает перспективы аренды.

Дешейн проанализировал сценарии, используя исторические прецеденты финансового кризиса 2008 года, а также рецессию и спад на рынке недвижимости в начале 1990-х годов в качестве ориентиров, и пришел к выводу, что риск снижения прибыли на акцию может составлять высокие однозначные цифры или “значительно превышать” 20%, хотя “вероятно, находится на нижней границе” этого диапазона.

“Конечно, в любом случае снижение прибыли было бы еще большим, учитывая, что убытки также были бы понесены по другим кредитным портфелям”, – сказал он.

Несмотря на потенциальное влияние на прибыль, аналитик сказал, что ни один из крупных банков, скорее всего, не опустится ниже минимального уровня достаточности капитала, требуемого регулирующими органами.

Кредиты на коммерческую недвижимость привлекли большое внимание в Соединенных Штатах после краха банка Силиконовой долины в марте, поскольку, согласно исследованию Goldman Sachs Group Inc., банки с активами менее 180 миллиардов долларов США удерживают около 70% кредитов на коммерческую недвижимость в банковской системе на региональные банки США с активами от 10 до 20 миллиардов долларов США имеют 25% своих кредитов, связанных с коммерческой недвижимостью.

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