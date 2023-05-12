10 фильмов и сериалов о любви

Прохладные весенние вечера станут горячее с подборкой фильмов о любви от наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet .

Прохладные весенние вечера станут горячее с подборкой фильмов о любви от наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet. Подписывайтесь и смотрите драмы, мелодрамы, комедии, блокбастеры проката, самые свежие хиты и всю классику кинематографа в каталоге eTVnet.

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Встреча

Она переживает непростой период. Работа больше не приносит ей удовольствия, а муж, кажется, перестал обращать на нее внимание. Единственное, что приносит радость девушке, – это маленькая дочь, на которую у нее, к сожалению, не хватает времени из-за завала на работе. Прежняя ее жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с молодым ученым-историком.

Переписать любовь

Детский психолог Марина обнаруживает в телефоне мужа любовную переписку с некой “Кисой”. Она не падает духом, а приглашает соперницу от лица мужа на свидание, чтобы поговорить. Но вместо Кисы неожиданно приходит ее муж, красавец Артем, который тоже обнаружил переписку своей супруги. Ситуацию усугубляет то, что у Артема и Марины были серьезные отношения семь лет назад. Обманутые супруги решают проучить свои неверные половины. Но жизнь вносит коррективы в их план мести. Марине и Артему придется сначала разобраться в ошибках, которые привели их к разрыву семь лет назад.

Он – дракон!

По мотивам романа Сергея и Марины Дяченко “Ритуал”. В прошлом остались родные, жених. Теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он, и как оказался на острове?

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон и уносит в свой замок на острове. Мира поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину – любить страшно.

Саранча

У них не было ничего общего: Артем – простой парень из провинции, работяга и поэт. Лера – столичная штучка, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти невыносима, и для приговоренных друг к другу любовников уже не существует ни правил, ни опасности, ни страха. И когда разрушительная страсть обагряется кровью, они уже не в силах остановиться.

Любовь без размера

Маше за тридцать. Съемная квартира, ни мужа, ни детей, ни любовника. Еще несколько лет назад она покоряла Москву и блистала на сцене, но годы идут, а тело не молодеет, да и размеры оставляют желать лучшего. Судьба в лице “бывшего” уносит ее к подножью Эльбруса, где Маша встречает старых знакомых и новые большие чувства.

Казанова

Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины “с положением в обществе”. Удивительно, но никто из женщин не держит на Казанову зла. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Он намеревается провернуть привычный трюк, но на этот раз все развивается по незапланированному сценарию.

Свадьба

Старая, как мир, история: свекровь недолюбливает невестку и пытается убедить сына, что ее предшественница была куда лучше. Как только Глеб объявляет о помолвке, его мать Ярослава проникается к потенциальной жене сына недобрыми чувствами. Девушка кажется будущей свекрови неряшливой, нескромной, безвкусно одетой. Глядя на нее, Ярослава даже начинает думать, что та употребляет наркотики. Впрочем, окончательно рассорить свое чадо с будущей супругой женщине не удается. Наоборот, это ей приходиться смириться с выбором сына и принять девушку в семью.

Про любовь

В жизни Любы наступила черная полоса: в один день она осталась без жилья, работы и любимого. Но мир не без добрых людей – Люба находит приют в доме у экстравагантной пожилой женщины Ады, а вскоре и получает выгодное предложение по работе. Но, чтобы занять место журналиста в городской газете, Люба должна пойти на обман.

Стюардесса

Светлана – стюардесса. Она уже год в разводе из-за измены мужа, одна воспитывает сына Матвея. Но при этом вынуждена летать вместе со своим бывшем мужем – пилотом Антоном и его новой девушкой – стюардессой Ольгой. Однажды судьба сталкивает ее с бизнесменом Владимиром. Света и представить не может, что именно этому скандальному пассажиру она вскоре окажется обязана самым дорогим, что у нее есть.

Любовь в розыске

Отчаявшись устроить личное счастье, сотрудник полиции Анна в шутку составляет фоторобот мужчины своей мечты. По ошибке изображение попадает в базу розыска преступников, и теперь все уверены, что именно так выглядит загадочный вор, которого боятся во всех ювелирных магазинах города. Безобидный программист Саша, поразительно похожий на фантазию Анны, приходит в магазин за обручальными кольцами для своей свадьбы и тут же оказывается в наручниках.

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