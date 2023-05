Keegan Messing (CAN), APRIL 16, 2023 - Figure Skating : ISU World Team Trophy in Figure Skating 2023 Exhibition at Tokyo Gymnasium in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Nishimura/AFLO SPORT)

Сильнейший фигурист Канады Мессинг завершил карьеру















Киган Мессинг, победитель двух последних чемпионатов Канады в мужском одиночном катании, покидает большой спорт. Киган Мессинг, победитель двух последних чемпионатов Канады в мужском одиночном катании, покидает большой спорт. Последним турниром для Мессинга стал командный чемпионат мира этого года, где канадцы финишировали шестыми. 31-летний фигурист 5 раз выступал на личных ЧМ (лучший результат – 6-е место) и был участником двух последних Олимпиад (11-е). Правда, в состав золотой канадской сборной на командном турнире Игр 2018 года в Пхенчхане Мессинг не попал – ему предпочли Патрика Чана. Кроме того, Мессинг – серебряный призер чемпионата четырех континентов-2023 и многократный призер этапов Гран-при. В рейтинге лучших одиночников мира за 5 лет при нынешних правилах он занимает 13-е место с личным рекордом 275,57 балла. Киган родился 23 января 1992 года в Гирдвуде на Аляске. Его мама родом из Канады. Интересно, что Киган Мессинг является праправнуком Нагано Мандзо, первого японца, официально эмигрировавшего в Канаду. Мессинг начал заниматься фигурным катанием в 3 года. На занятия этим видом спорта его вдохновил просмотр турнира фигуристов на Олимпийских играх-1994, а именно выступление трехкратного чемпиона мира Элвиса Стойко. Осенью 2007 года Мессинг, представляя США, дебютировал на международной арене: он принял участие в этапе Гран-при среди юниоров. В сезоне 2008/2009 он выиграл серебро на этапе ЮГП, а также стал серебряным призером чемпионата США среди юниоров. В сезоне 2010/2011 стал победителем одного этапа юниорской серии Гран-при и стал четвертым на другом. Осенью 2014 года Киган Мессинг сменил спортивное гражданство и начал выступать за Канаду. На чемпионате Канаде-2018 он смог выиграть серебряную медаль, что позволило ему попасть на Олимпийские игры. В Пхенчхане Киган стал 12-м. На чемпионате мира-2008 занял 8-е место. В постолимпийском сезоне Мессинг завоевал серебро на домашнем этапе Гран-при. Причем он выиграл короткую программу, обойдя серебряного призера Игр-2018 Уно Сему. На чемпионате четырех континентов-2019 Киган стал 4-м, а на чемпионате мира – 15-м. В следующем сезоне фигурист отметился 8-м результатом на чемпионате четырех континентов. В сезоне 2020/2021 Мессинг стал бронзовым призером этапа Гран-при «Скейт Америка» и покорил сердца многих своих катанием и безупречным мягким скольжением на чемпионате мира. В Стокгольме Киган стал 6-м. На чемпионат страны в 2022-м Мессинг добирался с приключениями и в итоге, не получив багаж, начал тренировки накануне предолимпийского турнира в одолженных коньках (с ботинками белого цвета). Коньки Кигана все же были доставлены ему перед стартом, и он впервые в своей карьере стал чемпионом Канады. Путь на Олимпийские игры-2022 ему чуть не преградил коронавирус. Киган успел получить отрицательный тест и приехать к началу личного турнира, в котором занял 11-е место. В августе 2019 года Мессинг женился на Лейн Ходсон, в июле 2021 года у них родился сын Уайатт, а в январе 2023 года дочь Миа. Одной из традиций Кигана является демонстрация мобильного телефона с фото детей в кисс-н-край во время ожидания оценок после проката. В конце сезона 2022/2023, в котором он завоевал серебро на чемпионате четырех континентов, Мессинг объявил о завершении карьеры. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

