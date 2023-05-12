Испания и Канада заберут рабочих латиноамериканских мигрантов у США

Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в пятницу переговоры с президентом США Джо Байденом

Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в пятницу переговоры с президентом США Джо Байденом. Их цель — найти консенсус в вопросе перенаправления миграционных потоков из стран Латинской Америки в европейскую страну.

Как сообщается, США стремятся заключить соглашение о миграционных центрах в Латинской Америке, где беженцы и мигранты смогли бы подавать заявления на выезд в Канаду и Испанию.

США стремятся ослабить миграционного давление на южной границе США, а Испания и Канада остро нуждаются в рабочей силе. Эти страны дали понять Вашингтону, что готовы принять мигрантов из Латинской Америки, а также из других стран. Как отмечается, Байден таким образом перекладывает свою ответственность на союзников.

Администрация Байдена прекратила контроль за пандемией вдоль своей границы с Мексикой, известный как раздел 42, и обнародовала новые иммиграционные меры, которые, как ожидается, изменят порядок прибытия мигрантов на американо-мексиканскую границу.