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Новости Ученые Университета Лаваля обнаружили, что в лабрадорском чае содержатся противомалярийный компонент
чай

Ученые Университета Лаваля обнаружили, что в лабрадорском чае содержатся противомалярийный компонент

Виктория Христова Май 12, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Ученые Университета Лаваля обнаружили, что в лабрадорском чае содержатся противомалярийный компонент отключены 7 Просмотров

Ученые Университета Лаваля показали, что в лабрадорском чае (Rhododendron subarcticum) содержатся соединения, обладающие активностью против возбудителя малярии.

Ученые Университета Лаваля показали, что в лабрадорском чае (Rhododendron subarcticum) содержатся соединения, обладающие активностью против возбудителя малярии.

Исследователи собрали листья R. subarcticum в Нунавике, регионе на севере Квебека, извлекли из них эфирное масло и проанализировали его с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, идентифицировав 53 соединения. Выяснилось, что 64,7 процента масла состояло из аскаридола, а 21,1 процента — из p-цимола.

Затем ученые подвергли два штамма малярийного паразита Plasmodium falciparum воздействию масла или только аскаридола. В эксперименте один из штаммов был устойчив к известным противомалярийным препаратам. Однако аскаридол оказался действенным против обоих штаммов паразита.

Известно, что растения рода рододендрон часто заваривают для приготовления травяных чаев, обычно используемых инуитами и коренными народами США и Канады. Сообщается, что напитки, приготовленные из листьев или корней, могут помочь при простуде или гриппе, головных болях или болях в животе, заложенности носа и многих других заболеваниях.

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