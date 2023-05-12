Майя Санду обсудила с премьер-министром Канады проблемы молдавских эмигрантов

Президент Молдавии Майя Санду в рамках рабочего визита в Канаду встретилась с премьер-министром Джастином Трюдо

Президент Молдавии Майя Санду в рамках рабочего визита в Канаду встретилась с премьер-министром Джастином Трюдо и обсудила вопросы поддержки республики. Стороны также обсудили проблемы молдавской диаспоры в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского президента.

Во время встречи Санду и Трюдо обсудили возможности расширения двустороннего партнерства и продолжения помощи Молдавии в укреплении своих позиций на фоне проблем в регионе. Она также поблагодарила Трюдо за помощь, которую Канада уже оказала стране.

Одним из основных вопросов встречи стала ситуация с молдавскими эмигрантами в Канаде. Джастин Трюдо выразил свою поддержку Молдавии и тепло отозвался о молдавских гражданах, живущих и работающих в Канаде.

Президент поговорила с канадским коллегой о том, как еще можно помочь республике стать устойчивее на фоне проблем в регионе. В рамках беседы глава государства упомянула опыт, обучение и помощь, которые поддержат Молдавию на этом пути и дадут ресурс для развития. Кроме того, стороны обсудили решение проблем молдавской диаспоры в Канаде. Санду отметила, что Трюдо крайне тепло отзывался о гражданах республики, которых принимает его страна, и выразила ему благодарность за хорошее отношение к ее соотечественникам.