Мировая премьера «Ампира V» пройдет в Монреале

Мировая премьера фильма «Ампир V» состоится в Монреале на международном фестивале Fantasia.

Мировая премьера фильма «Ампир V» состоится в Монреале на международном фестивале Fantasia. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

Фильм сняли по одноименному роману Виктора Пелевина, главную роль сыграл Павел Табаков. По сюжету его насильственно обратили в вампира, после чего он узнал, что миром управляют упыри.

Режиссером ленты выступил Виктор Гинзбург. Изначально лента должны была выйти еще в 2022 году, но ее релиз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Одну из ролей в картине исполнил популярный рэп-исполнитель Oxxxymiron*, он сыграл второстепенного персонажа.

Фестиваль Fantasia пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьера фильма в России планировалась на 31 марта, но ее перенесли на неопределенный срок.