Вскоре заказать и получить канадский паспорт можно будет не выходя из дома

С осени 2023 года все этапы оформления паспорта можно будет пройти, не вставая с кушетки. От подачи запроса на паспорт до его получения (хотя, впрочем, встать придётся, чтобы дойти до почтового ящика).

Шин Фрейзер (Sean Fraser) Федеральный министр Иммиграции, Беженства и Гражданства объявил, выступая перед парламентариями, что начиная с осени любой гражданин Канады сможет пройти все этапы получения канадского паспорта заполнив анкету в Интернете и так же отослав в паспортное управление все необходимые документы. Точная дата нововведения названа не была, так как система проходит обкатку, пока сложно предсказать возможные сбои и проблемы. Но, скорее всего, речь о начале сентября.

Гражданин сможет отправить отцифрованный документ (старый паспорт, другие документы, подтверждающие личность, если предыдущего паспорта нет, фотографии) через уже готовую платформу. Тут же можно будет немедленно оплатить расходы по оформлению и выдаче паспорта. Обычная подпись, которую гражданин должен будет поставить на заявлении и под фотографиями до сканирования этих документов, будет считаться действительной. По словам министра, сроки оформления паспорта останутся неизменными, то есть в крайних срочных случаях паспорт можно будет оформить и получить за сутки (разумеется, заплатив за срочность).

Министр пообещал также, что с этой же осени будет введён новый дизайн канадского паспаорта, в котором будет отражена культурная многоэтничность страны. Безопасность нового паспорта тоже будет усилена благодаря добавлению ряда элементов, препятствующих подделке.

Все помнят кризис с паспортами прошлого года, когда людям пришлось отстаивать многочасовые очереди и даже занимать очередь с вечера, а выдача задерживалась даже на месяц – все, что понятно, бросились за паспортами, желая отправиться в путешествие после пандемии. В этом году опять же были задержки с оформлением, на сей раз из-за грозной забастовки госслужащих, включая работников паспортных отделений.

Но на сегодня кризис завершён, оформление паспорта занимает буквально час (включая ожидание в очереди и саму процедуру) – по меньшей мере, в паспортном отделении на Marcel-Laurent, где автор заметки оформила паспорт менее, чем за час вчера, 11 мая. Новые меры облегчат путь и ещё более сократят очереди. Похвально. Есть, за что и похвалить федеральное правительство, побольше бы таких инициатив.