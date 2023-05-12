Простейшие советы о том, как можно экономить воду

Ситуация с пресной и чистой водой в мире, и даже в Квебеке, не самая приятная. Как можно немного экономить воду, не прикладывая усилий.

Всё чаще в Квебеке идёт речь об установке счётчиков расхода воды – на начальном этапе они будут выолнять лишь функцию предупреждения и контроля, как бы указывая жителям, сколько воды они потратили и сколько заплатили бы, если бы за расход воды приходилось бы платить. Затем будет введена и плата за расход воды. Сроки пока не установлены, и до внедрения этих мер ещё не менее пары лет, но привыкать лучше заранее (заметим, что речь о семьях, так как учреждения и предприятия за расход воды уже платят).

Среди простых (или же не очень сложных методов) экономии воды эксперты рекомендуют следующие:

Пользуйтесь душем вместо ванны. При принятии ванны вы тратите в несколько раз больше воды, чем при принятии душа. К тому же, душ полезнее ванны, особенно для людей среднего и пожилого возраста.

Установите на кран регулятор напора воды. Эти устройства продаются в хозяйственных магазинах (Home Depôt, René-Dépôt, Canadian Tire и т.д. Ищите régulateur de débit d’eau. Они легко устанавливаются, не требуют вызова сантехника, с их помощью легко регулировать напор воды, тем самым каждая капля используется с большим эффектом, чем при использовании обычного крана.

При мытье посуды вручную, рекомендуется заполнить раковину тёплой водой с добавлением моющего средства и мыть посуду в этом “бассейне”. После чего, открыть вновь кран лишь для ополаскивания посуды. В этом случае вода будет расходоваться экономно.

Если вы живёте в собственном доме, то рекомендуется установить баки и лотки для сбора дождевой воды. Эту воду можно и нужно использовать при поливе садика и огорода, не включая кран. Хотя в Квебеке сезон полива сада, огорода, мытья асфальта во дворе и на “драйвее” длится недолго, нагрузка на систему усиливается.

Вопросы экономии воды обсуждаются в Квебеке всё чаще и всё серьёзнее. И нет сомнений в том, что мы станем свидителями изменения политики в отношении её расхода. Так что, готовимся тщательно и своевременно.