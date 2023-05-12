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Зимой в Монреале можно будет кататься на арендном велосипеде . Фото Меган Хорхенсен.

Велосипеды системы BIXI будут доступны круглогодично

Megan Jorgensen Май 12, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 63 Просмотров

BIXI запускает пилотный проект – в ряде районов Монреаля велосипеды BIXI будут доступны круглый год

Уже следующей зимой в Монреале будет действовать свыше сотни стоянок велосипедов BIXI, хотя пока речь об эксперименте.

Итак, решение принято и утверждено – этой осенью велосипеды BIXI не отправятся на заслуженный зимний отдых, а продолжат свою нелёгкую, но полезную службу. Пока речь не идёт обо всех велосипедах – в первую зиму круглосуточного обслуживания горожан лишь 150 стоянок из 850 существующих продолжат работу и в зимние месяцы, но всем понятно, что новое дело надо запускать осторожно. Посему зимой 2023-2024 годов большая часть работающих стоянок BIXI находится в центральных районах города. А вообще, первой зимой велосипеды можно будет арендовать в следующих районах: Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Ahuntisc-Cartierville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La-Petite-Patrie, Villeray-St-Michel-Parc-Extension и Sud-Ouest. В первую зиму большая часть стоянок будет работать у станций метро.

Пока не решён вопрос с оставлением стоянок и в Rosemont, мэрия которого убедительно просит распространить инициативу и на их район, где полно студентов, которые с удовольствием ездят на BIXI и где сама география и ровный рельеф благоприятствуют велосипедным прогулкам и даже передвижениям на велосипеде на работу. Но сложность в том, что необходимо подготовить велосипеды к поездкам в зимних условиях – от замены обычных шин на шины с шипами, до приспосабливания педалей к зимним условиям. К тому же, пока непонятно, как лучше всего защитить велоспеды от коррозии металла – хотя они сделаны из алюминия и весьма прочны, всё же отдельные детали могут заржаветь, и даже летом механикам приходится регулярно менять выходящие из строя детали.

Но зимой, по меньшей мере пока, электрические велосипеды дотсупны не будут. Вопрос же с установкой стоянок и с расчисткой их от снега, вроде бы, решён, договорённости со снегоуборочными компаниями достигнуты и стоянки не будут мешать уборке снега.

Опыт первой зимней кампании будет покажет, стоит ли продолжать. Конечно, когда Чикаго или Торонто с гордостью отчитываются, что у них, де, велосипеды и зимой сдаются напрокат в системах наподобие BIXI, мы можем лишь хмыкнуть – им бы столько снега, как нам, после этого и сравним.

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