BIXI запускает пилотный проект – в ряде районов Монреаля велосипеды BIXI будут доступны круглый год

Уже следующей зимой в Монреале будет действовать свыше сотни стоянок велосипедов BIXI, хотя пока речь об эксперименте.

Итак, решение принято и утверждено – этой осенью велосипеды BIXI не отправятся на заслуженный зимний отдых, а продолжат свою нелёгкую, но полезную службу. Пока речь не идёт обо всех велосипедах – в первую зиму круглосуточного обслуживания горожан лишь 150 стоянок из 850 существующих продолжат работу и в зимние месяцы, но всем понятно, что новое дело надо запускать осторожно. Посему зимой 2023-2024 годов большая часть работающих стоянок BIXI находится в центральных районах города. А вообще, первой зимой велосипеды можно будет арендовать в следующих районах: Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Ahuntisc-Cartierville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La-Petite-Patrie, Villeray-St-Michel-Parc-Extension и Sud-Ouest. В первую зиму большая часть стоянок будет работать у станций метро.

Пока не решён вопрос с оставлением стоянок и в Rosemont, мэрия которого убедительно просит распространить инициативу и на их район, где полно студентов, которые с удовольствием ездят на BIXI и где сама география и ровный рельеф благоприятствуют велосипедным прогулкам и даже передвижениям на велосипеде на работу. Но сложность в том, что необходимо подготовить велосипеды к поездкам в зимних условиях – от замены обычных шин на шины с шипами, до приспосабливания педалей к зимним условиям. К тому же, пока непонятно, как лучше всего защитить велоспеды от коррозии металла – хотя они сделаны из алюминия и весьма прочны, всё же отдельные детали могут заржаветь, и даже летом механикам приходится регулярно менять выходящие из строя детали.

Но зимой, по меньшей мере пока, электрические велосипеды дотсупны не будут. Вопрос же с установкой стоянок и с расчисткой их от снега, вроде бы, решён, договорённости со снегоуборочными компаниями достигнуты и стоянки не будут мешать уборке снега.

Опыт первой зимней кампании будет покажет, стоит ли продолжать. Конечно, когда Чикаго или Торонто с гордостью отчитываются, что у них, де, велосипеды и зимой сдаются напрокат в системах наподобие BIXI, мы можем лишь хмыкнуть – им бы столько снега, как нам, после этого и сравним.