Продажи жилья в Монреале упали

Продажи жилой недвижимости в Монреале упали в прошлом месяце до самого низкого уровня с апреля 2000 года

Продажи жилой недвижимости в Монреале упали в прошлом месяце до самого низкого уровня с апреля 2000 года, за исключением апреля 2020 года, когда началась пандемия, сообщила в четверг профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Ассоциация уточнила, что продажи в прошлом месяце составили 3755 единиц, что на 26% меньше, чем в апреле прошлого года.

Число новых учащихся за тот же период сократилось на 11% и составило 5464 человека.

Средняя цена на небольшие многоквартирные дома с двумя – пятью домами (plex) упала на 8% до 720 000 долларов за год, а на дома на одну семью-на 7% до 540 000 долларов. Средняя цена кондоминиумов снизилась на 5 % до 390 000 долларов по сравнению с апрелем 2022 года.

Однако на ежемесячной основе APCIQ отметил, что цены на все категории недвижимости растут третий месяц подряд.

Директор отдела анализа рынка APCIQ Чарльз Брант отметил, что весенний рынок начался с оптимизма, поскольку Монреаль преодолел пик ставок по ипотечным кредитам, а средние цены показали снижение по сравнению с прошлым годом.

“Тем не менее, активность в апреле оказалась разочаровывающей после многообещающего марта»,-говорится в заявлении.

«Это не обязательно связано с отсутствием доверия покупателей к рынку, поскольку процентные ставки стабилизируются, а цены явно указывают на бычий подъем. Помимо высокого уровня цен, это также связано с отсутствием недвижимости, выставленной на продажу на рынке, о чем свидетельствует историческое снижение количества выставленных на продажу в апреле месяце »

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