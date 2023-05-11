Запасы основных сельхозкультур в Канаде превышают показатели прошлого года

По данным Statistics Canada, текущие запасы основных сельхозкультур в Канаде превышают показатели в прошлом году.

По данным Statistics Canada, текущие запасы основных сельхозкультур в Канаде превышают показатели в прошлом году.

В частности, по состоянию на 31 марта запасы пшеницы в стране оцениваются в 13,3 млн тонн, что на 18% превышает показатель соответствующего периода предыдущего года, ячменя – 2,7 млн тонн (+44%), кукурузы – 9,1 млн тонн (-2%), овса – 2,6 млн тонн (+114%).

Что касается масличных, то запасы рапса на конец марта составили 6 млн тонн (+16%), соевых бобов – 2 млн тонн (+6%).

Как прогнозирует Statistics Canada, в текущем году канадские фермеры расширят площади под основными зерновыми культурами: пшеницей, канолой, ячменем, кукурузой и соей.

Площадь сева пшеницы будет увеличена до 27,0 млн акров (+6,2% к уровню 2022 г.), в т.ч. площадь под яровой мягкой – до 19,4 млн акров (+7,5%), под дурумом – до 6,1 млн акров (+0,9%). Озимой пшеницей было засеяно 1,5 млн акров (+12,7%).

Ожидаемый рост посевных площадей связан с привлекательными ценами и активным спросом на канадскую пшеницу. Если прогноз оправдается, площадь сева станет самой большой за последнее двадцатилетие.

Канолой будет засеяно 21,6 млн акров, что на 0,9% больше, чем в прошлом году и приблизительно равно среднепятилетнему показателю.

Площадь сева сои будет расширена до 5,5 млн акров (+4,5%), ячменя – до 7,1 млн т (0,6%), кукурузы – до 3,7 млн акров (+2,8%).

Площадь сева нишевых культур (овса и зернобобовых культур) будет, соответственно, сокращена.