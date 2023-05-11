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Новости Президент Молдавии впервые посетит Канаду с официальным визитом
Фото: newsmaker.md

Президент Молдавии впервые посетит Канаду с официальным визитом

Виктория Христова Май 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Президент Молдавии впервые посетит Канаду с официальным визитом отключены 18 Просмотров

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что собирается совершить поездку в Канаду и встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что собирается совершить поездку в Канаду и встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. По ее словам, этот визит станет первой за 30 лет официальной поездкой молдавского лидера в североамериканское государство.

«Рада начать первый официальный визит президента Республики Молдова в Канаду за последние 30 лет. С нетерпением жду новой встречи с Джастином Трюдо вместе с другими официальными лицами», — написала Санду в Twitter.

Как указал президент Молдавии, Кишинев и Оттава наладили достаточно тесное сотрудничество. Она также добавила, что в Канаде проживает многочисленная молдавская диаспора и это делает ее визит еще более значимым.

Ранее сообщалось, что Санду назвала евроинтеграцию стратегической задачей Молдавии. По ее словам, республика может стать членом Евросоюза уже до конца нынешнего десятилетия.

«У нас есть поддержка со стороны ЕС, все зависит от нас. Интеграция страны в ЕС является важной и стратегической задачей для правящего класса, и я уверена, что это возможно», — отметила Санду.

В Монреале Майя Санду проведет встречу с молдавской диаспорой. 12-13 мая Майя Санду будет в США, в Чикаго, где примет участие в 9-м молдавско-американском конгрессе.

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