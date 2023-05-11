Лесные пожары в Альберте привели к остановке производства нефти
Виктория Христова
Май 11, 2023
Новости, Новости Канады
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Ведущая нефтедобывающая провинция Канады Альберта перешла на чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров. Нефтяные компании вынуждены останавливать добычу.
Ведущая нефтедобывающая провинция Канады Альберта перешла на чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров. Нефтяные компании вынуждены останавливать добычу. Выведено из строя производство порядка 320 тыс. баррелей в сутки, что составляет около 3% от общего объема канадской добычи. Как отмечает OilPrice, пожары в лесах Канады стали хрестоматийным примером кризисного явления на нефтяном рынке, который помог разбавить «макроэкономическое уныние, царившее на нем в последнее время». Порядка тридцати одновременно происходящих пожаров, которые бесконтрольно пылают в богатой нефтью провинции Альберта, могут убрать с рынка дополнительные баррели.
Ведущая международная добывающая корпорация BP начинает разведочную кампанию на канадском шельфе. В планах компании — геологоразведка с потенциальными открытиями на миллиарды баррелей нефти. Буровое судно Stena IceMax пробурит скважину Ephesus F-94 в бассейне Orphan на шельфе Ньюфаундленда и Лабрадора.
Согласно предварительным оценкам, компания рассчитывает в ходе разведочной кампании 2023 года открыть на шельфе Канады порядка 5 млрд баррелей нефти. В прошлом году BP отказалась от разработки канадских нефтеносных песков, но вернулась в страну для разработки шельфа на ее восточном побережье. Примерно в 400 км от побережья Ньюфаундленда компания планирует пробурить первую разведочную скважину на участке под названием Cape Freels. По мнению экспертов OilPrice, канадский Cape Freels претендует на четвертое место среди пяти лучших разведочных проектов по всему миру в текущем году.
Несмотря на протесты со стороны экологов из-за возможного ущерба уникальной морской среде канадской провинции, нефтяные компании планируют масштабные разведочные работы вокруг Ньюфаундленда и Лабрадора. Власти провинции заявили о желании удвоить добычу нефти на шельфе к 2030 году, что стимулирует нефтегазовые корпорации к реализации здесь новых проектов. У BP есть 50-процентная доля на трех морских лицензионных участках в этой канадской провинции, а на балансе компаний Hess и Noble Energy — по 25% у каждой. В 2017 году компании заплатили за участки $413 млн за три лицензии.
Последний крупный модуль был доставлен для проекта LNG Canada в Китимате, активами которого владеют Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation и Korea Gas Corporation.
Строительство LNG Canada завершено более чем на 80%. После окончания работ объект будет состоять из установки приема природного газа и производства СПГ, морского терминала, способного вместить два танкера для перевозки СПГ, буксирного причала и линий погрузки СПГ, установки по переработке СПГ, резервуары для хранения, железнодорожную станцию, водоочистные сооружения и факельные установки.
Планируется, что его производственная мощность составит 14 млн т СПГ в год за счет 2 производственных линий (с возможностью расширения до 4). Первая отгрузка ожидается в середине десятилетия. Объект ориентирован на экспорт именно в сторону Азии (географически расположен на западном побережье Канады в провинции Британская Колумбия).
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