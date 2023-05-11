Лесные пожары в Альберте привели к остановке производства нефти

Ведущая нефтедобывающая провинция Канады Альберта перешла на чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров. Нефтяные компании вынуждены останавливать добычу. Выведено из строя производство порядка 320 тыс. баррелей в сутки, что составляет около 3% от общего объема канадской добычи. Как отмечает OilPrice, пожары в лесах Канады стали хрестоматийным примером кризисного явления на нефтяном рынке, который помог разбавить «макроэкономическое уныние, царившее на нем в последнее время». Порядка тридцати одновременно происходящих пожаров, которые бесконтрольно пылают в богатой нефтью провинции Альберта, могут убрать с рынка дополнительные баррели.

Ведущая международная добывающая корпорация BP начинает разведочную кампанию на канадском шельфе. В планах компании — геологоразведка с потенциальными открытиями на миллиарды баррелей нефти. Буровое судно Stena IceMax пробурит скважину Ephesus F-94 в бассейне Orphan на шельфе Ньюфаундленда и Лабрадора.

Согласно предварительным оценкам, компания рассчитывает в ходе разведочной кампании 2023 года открыть на шельфе Канады порядка 5 млрд баррелей нефти. В прошлом году BP отказалась от разработки канадских нефтеносных песков, но вернулась в страну для разработки шельфа на ее восточном побережье. Примерно в 400 км от побережья Ньюфаундленда компания планирует пробурить первую разведочную скважину на участке под названием Cape Freels. По мнению экспертов OilPrice, канадский Cape Freels претендует на четвертое место среди пяти лучших разведочных проектов по всему миру в текущем году.