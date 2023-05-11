Канада стала ведущей силой в небольшой антикитайской клике, возглавляемой США.

Канада стала ведущей силой в небольшой антикитайской клике, возглавляемой США.

Ранее Пекин объявил консула Генерального консульства Канады в Шанхае «персоной нон грата» и потребовал от канадского дипломата покинуть страну до 13 мая.

Как отмечает издание, такой шаг является необходимой и законной контрмерой в ответ на необоснованные действия канадской стороны по раздуванию «вмешательства Китая» и высылке китайского дипломата.

По мнению аналитиков из КНР, Пекин редко высылает иностранных дипломатов, но Канада, похоже, стала ведущей антикитайской силой в небольшой клике, возглавляемой США, поскольку политика Канады в отношении Китая стала еще более конфронтационной, чем политика Вашингтона.

Политика Канады в отношении КНР стала напоминать маккартизм, пишет газета Global Times.

Как отмечают эксперты из КНР, нынешние антикитайские волны в канадской политике и общественном мнении можно рассматривать как канадскую версию маккартизма, но уже в 21 веке.