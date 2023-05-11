Канадские епископы Митрофан и Ириней сослужили сербскому Патриарху

После архиерейской литургии Патриарх Порфирий освятил славянские дары и преломил славянский кулич по случаю сожжения мощей святого Саввы во Врачаре.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий в день молебна памяти сожжения мощей святого Саввы во Врачаре отслужил Святую Архиерейскую литургию в храме Святого Саввы во Врачаре в Белграде, 10 мая сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».

Его Святейшеству сослужили епископы Митрофан из Канады, Ириней из Восточной Америки и другие священники.

Патриарха и архиереев обслуживали многочисленные клирики и диаконы из нескольких епархий Сербской Православной Церкви.

После архиерейской литургии Патриарх Порфирий освятил славянские дары и преломил славянский кулич по случаю сожжения мощей святого Саввы во Врачаре.

По благословению Патриарха Порфирия к верующим обратился Высокопреосвященнейший епископ Марчанский Савва, который указал, что святой Савва свидетельствовал, проповедуя Евангелие Христово сербскому народу, распространяя Евангелие, и этим Евангелием формируя душу каждого человека в Сербии.

«Проповедуя Христа, как единственного, кто может ввести нас в Царство Небесное, как эту дверь, через которую, пройдя, мы спасемся и наследуем вечную жизнь в общении с Богом. Эту истину представил святой наш отец Савва, которого мы празднуем сегодня», — отметил епископ Марчинский Савва.

Епископ Савва сказал, что Бог может быть познан только через Иисуса Христа как истинного Спасителя, как единственного пастыря и епископа-наблюдателя за нашими душами.

«Вот почему отец говорит, что никто не может обратиться к Богу-отцу иначе, как через Христа-Господа, и никто не может познать отца, как только через Христа-Господа. Церковь проповедует истину, которую говорит нам Христос, и апостол и евангелист Иоанн Богослов проповедует уже две тысячи лет», — сказал владыка Савва.