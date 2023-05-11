Байден объявил об угрозе всему мира от США и заблудился при уходе со сцены

Не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления, во время которого он пригрозил всему миру, президент США Джо Байден 10 мая на мероприятии в Нью-Йорке.

Не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления, во время которого он пригрозил всему миру, президент США Джо Байден 10 мая на мероприятии в Нью-Йорке.

В конце своей речи президент попрощался со зрителями, развернулся и попытался найти выход. Он не смог уйти со сцены, пока к нему не подбежал помощник и не указал на выход.

Отметим, во время выступления Байден заявил, что дефолт в США обернулся бы проблемами для всего мира.

Напомним, в конце апреле на встрече с корреспондентами в Белом доме Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил.

Отметим, это не первый раз, когда Байден не смог самостоятельно покинуть сцену. 24 марта после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады произошла аналогичная ситуация.

ИА Красная Весна

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