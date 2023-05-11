Река Святого Лаврентия под угрозой – воды реки загрязнены и загрязнение увеличивается

Главная река Квебека, на берегах которой живут более 80 процентов жителей провинции, находится под угрозой — экология реки оставляет желать лучшего.

Длина реки Святого Лаврентия — 3260 километров, и её воды несут 25% всех запасов пресной воды в мире. Но уровень загрянённости её вод вызывает серьёзные опасения. Из-за различных производственных процессов, где не удаётся обеспечить стопроцентное фильтрование сбросов, из-за постоянно увеличивающегося потока водного транспорта река несёт всё больше вредных примесей.

Ещё в 2010 году была принята программа Plan d’action Saint-Laurent 2012-2026, согласно которой к 2026 году принимаемые меры должны обеспечить резкое улучшение условий, но, к сожалению, положение до сих пор тревожно, хотя какие-то успехи были достигнуты.

Все мы причастны к загрязнению вод — вредные элементы попадают в реку вместе с водой после стирки нашей одежды, – химические элементы присутствуют в больших количествах в стиральных порошках и жидкостях; вредные элементы попадают вместе с отходами нашей жизнедеятельности, потому что кроме отходов от еды есть и следы медикаментов. Список можно продолжить, но главное в том, что удалить все вредные примеси при очистке сточных вод не удаётся. К тому же, в реку попадает огромное количество дождевой воды, которая не проходит через очистные сооружения, а эта вода проходит по территории десятков муниципалитетов.

А все эти элементы, которые ещё два десятка лет назад не обнаруживались в составе крови и в мясе фауны и флоры Святого Лаврентия, сегодня приутствуют во всех рыбах, млекопитающих, в водрослях реки. Белухи и черепахи уже на грани исчезновения.

В целях борьбы за реку, граждане создают общественные организации, которые занимаются очисткой берегов, но это капля в море. Например, организация «1000 тонн» (1000 tonnes) насчитывает пять тысяч членов, которые собирают мусор по берегам реки, но насколько это помогает глобальному процессу очистки вод крупнейшей реки, вдоль которой живёт более семи миллионов человек, понятно…

Не сорить, не выкидывать мусор на улицах — один из полезных методов, которые помогут в очистке вод. Может быть, если все мы будем внимательней относиться к мусору, который мы выкидываем, мы будем помогать улучшить здоровье нашей главной реки.