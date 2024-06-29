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Новости День Канады: обстановка в городе

День Канады: обстановка в городе

Степан Артемьевский Июн 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи День Канады: обстановка в городе отключены 70 Просмотров

Министерство транспорта Квебека (MTQ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные

Министерство транспорта Квебека (MTQ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные, поскольку 1 июля дороги будут неоднократно перекрываться из-за строительных работ, фейерверков и различных мероприятий, связанных с Днем Канады.

1 июля также день переездов, поэтому участники дорожного движения должны быть готовы к появлению грузовиков, мебели на тротуарах и многочисленным усталым людям, которые тащат диваны по улицам и вверх по лестницам. Эти люди могут передвигаться не очень быстро вдоль дороги, поэтому водителям нужно проявить особую бдительность.

Международный фейерверкЛотоКвебек” состоится в четверг вечером, а мост Жака Картье будет закрыт в обоих направлениях с 8 часов вечера до полуночи. Туннели ВильМари и Вижер (скоростная автомагистраль ВильМари) также будут закрыты в восточном направлении между съездом 4 (A10, мост Виктория, бульвар РоберБурасса, улица де ла Монтань) и улицей Панет. Улица НотрДамстрит также будет закрыта к востоку от моста ЖакаКартье.

Шоссе Бонавентура (A10) С 10:00 понедельника по 17:00 вторника восточное шоссе Бонавентура (A10) будет закрыто на съезде 5 (ИльдеСуэр). Кроме того, будет закрыта одна из двух полос движения в обоих направлениях на участке шоссе, соединяющем Монреаль с островом Монахинь. Шоссе 30 (дел’Асье) участки Богарнуа и СенКонстан. С 19:00 пятницы по 18:00 вторника на шоссе30 будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении на участке Богарнуа (в районе моста МадленПарент) и СенКонстан (в районе R209).

Улица РоуздеЛима В юго-западном районе на длительный срок закрыта улица РоуздеЛима между улицами СентАнтуан и СенЖак, а с 25 июня будет закрыт перекресток РоуздеЛима / СенЖак. Бриджстрит (Монреаль) В ЮгоЗападном районе до октября 2024 года на Бриджстрит, между Милл-стрит и Ирландской улицей, будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении.

В субботу, 29 июня, и воскресенье, 30 июня, а также в понедельник, 1 июля, с 5:30 до 7:30 утра услуга REM будет недоступна из-за обновления системы. В этот период будут курсировать автобусы.

В случае неблагоприятных погодных условий или производственных ограничений работы могут быть отменены или изменены. Регулярно проверяйте Quebec511.info нет ли текущих и предстоящих сбоев в работе сети.

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