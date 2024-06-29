День Канады: обстановка в городе

Министерство транспорта Квебека ( MTQ ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные

Министерство транспорта Квебека (MTQ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные, поскольку 1 июля дороги будут неоднократно перекрываться из-за строительных работ, фейерверков и различных мероприятий, связанных с Днем Канады.

1 июля также день переездов, поэтому участники дорожного движения должны быть готовы к появлению грузовиков, мебели на тротуарах и многочисленным усталым людям, которые тащат диваны по улицам и вверх по лестницам. Эти люди могут передвигаться не очень быстро вдоль дороги, поэтому водителям нужно проявить особую бдительность.

Международный фейерверк “Лото–Квебек” состоится в четверг вечером, а мост Жака Картье будет закрыт в обоих направлениях с 8 часов вечера до полуночи. Туннели Виль–Мари и Вижер (скоростная автомагистраль Виль–Мари) также будут закрыты в восточном направлении между съездом 4 (A–10, мост Виктория, бульвар Робер–Бурасса, улица де ла Монтань) и улицей Панет. Улица Нотр–Дам–стрит также будет закрыта к востоку от моста Жака–Картье.

Шоссе Бонавентура (A–10) С 10:00 понедельника по 17:00 вторника восточное шоссе Бонавентура (A–10) будет закрыто на съезде 5 (Иль–де–Суэр). Кроме того, будет закрыта одна из двух полос движения в обоих направлениях на участке шоссе, соединяющем Монреаль с островом Монахинь. Шоссе 30 (де–л’Асье) – участки Богарнуа и Сен–Констан. С 19:00 пятницы по 18:00 вторника на шоссе № 30 будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении на участке Богарнуа (в районе моста Мадлен–Парент) и Сен–Констан (в районе R–209).

Улица Роуз–де–Лима В юго-западном районе на длительный срок закрыта улица Роуз–де–Лима между улицами Сент–Антуан и Сен–Жак, а с 25 июня будет закрыт перекресток Роуз–де–Лима / Сен–Жак. Бридж–стрит (Монреаль) В Юго–Западном районе до октября 2024 года на Бридж–стрит, между Милл-стрит и Ирландской улицей, будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении.

В субботу, 29 июня, и воскресенье, 30 июня, а также в понедельник, 1 июля, с 5:30 до 7:30 утра услуга REM будет недоступна из-за обновления системы. В этот период будут курсировать автобусы.

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