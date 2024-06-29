Шестилетний мальчик из Монреаля одержал победу на канадском математическом конкурсе

Брюс Артур Чанг, шестилетний мальчик из Уэстмаунта, был назван гранд-чемпионом Канады на канадском национальном конкурсе “Универсальная концепция арифметической системы” (UCMAS), который проходил ранее в этом месяце в Лавале.

За восемь минут студентам было предложено решить 150 уравнений. “Я тренировался в течение четырех месяцев”, – сказал Брюс, который каждый день работал со своим отцом, готовясь к соревнованиям, фактически дважды в день, по мере приближения соревнований.

Отец Чанга, Артур Чанг, говорит, что любовь его сына к решению уравнений возникла из-за того, что он просто играл в настольные игры, в которых нужно было обналичивать деньги.

“Я был должен ему 450 долларов, и я отдал ему 500 долларов, а он не смог вернуть мне сдачу”, – сказал Чанг. Это побудило Чанга попрактиковаться в решении уравнений со своим сыном и наладить контакты с UCMAS. Цель организации – привить учащимся любовь к изучению математики. Чанг признает, что вначале было нелегко.

“Это было интересно, потому что мне пришлось подключать свой мозг”, – сказал он. “Когда мы начинали, я изо всех сил старался ответить на 150 вопросов за восемь минут, а он – только на 20 или 30 вопросов за восемь минут”. Однако шли недели, а Брюс продолжал улучшать свои показатели, скорость и точность.

За две недели до соревнований ему наконец удалось ответить на все 150 вопросов. “Мы никогда не думали, что он выиграет, потому что конкуренция была жестокой”, – сказал Чанг.

Брюс занял первое место среди более чем 5000 детей в возрасте от пяти до 13 лет в категории для новичков в UCMAS. Юный математик говорит, что его любимой частью задания было “решать уравнения очень быстро”.

Чанг говорит, что его сын быстро схватывал, но самой большой проблемой для него была точность, поэтому иногда ему приходилось сбавлять темп. “Но ты справился с этим, я горжусь тобой”, – сказал Чанг своему сыну.

Теперь шестилетний мальчик отправится на международные соревнования в Индию, которые пройдут в декабре. На этот раз ему нужно будет ответить на 300 вопросов за такое же время.

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