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Новости Новости дня Делового Монреаля за 28 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 28 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 28, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 40 Просмотров

 

Конечно! Вот красиво оформленная лента новостей:

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой за 28 июня 2024 года🔹

В Монреале

🔸 Несмотря на пиковый период переезда, Административный жилищный трибунал будет по-прежнему доступен по телефону 30 июня и 1 июля.

🔸 Структурная проблема: шоссе 30 закрыто в обоих направлениях в Контрекере.

🔸 Канадский союз государственных служащих (CUPE) обвиняет HEC Montréal – франкоязычное университетское учреждение – в увольнении 17 человек «потому что они входят в профсоюз».

🔸 Международный конкурс фейерверков Loto Québec начался в четверг в Монреале с чествования мальчиков и девочек, будет проходить весь июль и завершится 1 августа.

🔸 Фейерверки начнутся в 22:00 в парке развлечений La Ronde на Жана Драпо и начнутся в 22:00 в следующие дни: Четверг, 4 июля, Япония; Воскресенье, 7 июля, Италия; Четверг, 11 июля, Австрия; Воскресенье, 14 июля, Мексика; Суббота, 20 июля, Канада; Суббота, 27 июля, Франция; Четверг, 1 августа, дань уважения Coldplay.

🔸 В Хочелага продолжается «война» против Airbnb.

🔸 На длинных выходных в Монреале дождь, особенно с полудня субботы до вечера воскресенья ожидается выпадение от 20 до 40 мм осадков.

В Квебеке

🔸 Квебекскому производителю коммерческих полуприцепов Manac, возможно, придется уволить до 200 сотрудников в ближайшие месяцы из-за спада в отрасли.

🔸 Иммиграция: Франсуа Лего опасается «риска реакции и чрезмерной реакции» и не хочет, чтобы Квебек оказался в той же ситуации, что и США и Франция.

🔸 Миллиардера Фрэнка Стронака обвинили в сексуальном насилии над семерыми людьми.

🔸 Правительство Квебека выделило $140 млн на ввод в эксплуатацию 10 резервуаров с технологией производящий алюминий без выбросов парниковых газов во время электролиза на комплексе Rio Tinto в Жонкьере.

🔸 Запрет на открытый огонь снят в Ньюфаундленде, но сохранен в Лабрадоре, где сохраняется угроза лесных пожаров.

🔸 Насиме Куддар был признан невиновным в непредумышленном убийстве, наезде с летальным исходом и опасном вождении, повлекшем за собой смерть охранника.

🔸 Пьер Пуальевр — единственный федеральный лидер, чья команда не сообщила, будет ли он присутствовать на гей-прайде этим летом.

В Канаде

🔸 Исследование показало, что искусственный интеллект мало используется среди канадских сотрудников.

🔸 Либеральная фракция объединится вокруг Трюдо.

🔸 Впервые за три года Торонто не вошел в ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира.

🔸 Университет Уотерлу в суде требует от организаторов пропалестинского лагеря возместить ущерб на $1,5 млн.

🔸 Компания MDA Space из Онтарио выиграла контракт на $1 млрд с Канадским космическим агентством для разработки роботизированной системы Canadarm3.

🔸 73-летняя сестра короля Карла III – принцесса Анна выписана из больницы и вернулась в свой дом после сотрясения мозга в результате несчастного случая, предположительно полученной во время конной прогулки в ее поместье в Гэткомб-парке в воскресенье.

🔸 Шесть канадцев в основной сетке Уимблдона.

В России

🔸 В Санкт-Петербурге проходит шоу «Алые паруса».

🔸 ФСБ получит доступ к личным делам призывников.

🔸 Военную базу под Смоленском атаковали 9 дронов, в Тамбовской после атаки загорелась нефтебаза.

🔸 Сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова признан организатором теракта в Дагестане.

🔸 После схода поезда в Коми движение восстановили. Погибшие – двое мужчин и девушка.

🔸 В МЧС России обеспокоены резким ростом числа случаев гибели детей на воде: за последние две недели июня таким образом погибли 86 детей.

🔸 Петербургского бизнесмена гендиректора ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» Игоря Михайлова приговорили к 5 годам колонии за хищение 35 миллионов у Минобороны.

В мире

🔸 Евросовет выбрал новых лидеров ЕС. Теперь их кандидатуры должен утвердить Европарламент. Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.

🔸 В американской Джорджии прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена. «Мы взаднице»: теперь демократы думают о замене.

🔸 В Словакии при столкновении поезда Прага-Будапешт с автобусом погибли пять человек.

🔸 SpaceX за $843 млн построит аппарат для вывода МКС с орбиты.

🔸 Хуситы заявили о нанесении удара по территории Израиля и по кораблю в Красном море.

🔸 Командующий боливийской армией отстранен от должности после неудавшегося переворота.

🔸 Парламент Финляндии одобрил реформу закона о предоставлении ВНЖ. Получить убежище теперь будет гораздо сложнее.

 

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