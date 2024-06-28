Новости дня Делового Монреаля за 28 июня 2024 года

Конечно! Вот красиво оформленная лента новостей:

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой за 28 июня 2024 года🔹

В Монреале

🔸 Несмотря на пиковый период переезда, Административный жилищный трибунал будет по-прежнему доступен по телефону 30 июня и 1 июля.

🔸 Структурная проблема: шоссе 30 закрыто в обоих направлениях в Контрекере.

🔸 Канадский союз государственных служащих (CUPE) обвиняет HEC Montréal – франкоязычное университетское учреждение – в увольнении 17 человек «потому что они входят в профсоюз».

🔸 Международный конкурс фейерверков Loto Québec начался в четверг в Монреале с чествования мальчиков и девочек, будет проходить весь июль и завершится 1 августа.

🔸 Фейерверки начнутся в 22:00 в парке развлечений La Ronde на Жана Драпо и начнутся в 22:00 в следующие дни: Четверг, 4 июля, Япония; Воскресенье, 7 июля, Италия; Четверг, 11 июля, Австрия; Воскресенье, 14 июля, Мексика; Суббота, 20 июля, Канада; Суббота, 27 июля, Франция; Четверг, 1 августа, дань уважения Coldplay.

🔸 В Хочелага продолжается «война» против Airbnb.

🔸 На длинных выходных в Монреале дождь, особенно с полудня субботы до вечера воскресенья ожидается выпадение от 20 до 40 мм осадков.

В Квебеке

🔸 Квебекскому производителю коммерческих полуприцепов Manac, возможно, придется уволить до 200 сотрудников в ближайшие месяцы из-за спада в отрасли.

🔸 Иммиграция: Франсуа Лего опасается «риска реакции и чрезмерной реакции» и не хочет, чтобы Квебек оказался в той же ситуации, что и США и Франция.

🔸 Миллиардера Фрэнка Стронака обвинили в сексуальном насилии над семерыми людьми.

🔸 Правительство Квебека выделило $140 млн на ввод в эксплуатацию 10 резервуаров с технологией производящий алюминий без выбросов парниковых газов во время электролиза на комплексе Rio Tinto в Жонкьере.

🔸 Запрет на открытый огонь снят в Ньюфаундленде, но сохранен в Лабрадоре, где сохраняется угроза лесных пожаров.

🔸 Насиме Куддар был признан невиновным в непредумышленном убийстве, наезде с летальным исходом и опасном вождении, повлекшем за собой смерть охранника.

🔸 Пьер Пуальевр — единственный федеральный лидер, чья команда не сообщила, будет ли он присутствовать на гей-прайде этим летом.

В Канаде

🔸 Исследование показало, что искусственный интеллект мало используется среди канадских сотрудников.

🔸 Либеральная фракция объединится вокруг Трюдо.

🔸 Впервые за три года Торонто не вошел в ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира.

🔸 Университет Уотерлу в суде требует от организаторов пропалестинского лагеря возместить ущерб на $1,5 млн.

🔸 Компания MDA Space из Онтарио выиграла контракт на $1 млрд с Канадским космическим агентством для разработки роботизированной системы Canadarm3.

🔸 73-летняя сестра короля Карла III – принцесса Анна выписана из больницы и вернулась в свой дом после сотрясения мозга в результате несчастного случая, предположительно полученной во время конной прогулки в ее поместье в Гэткомб-парке в воскресенье.

🔸 Шесть канадцев в основной сетке Уимблдона.

В России

🔸 В Санкт-Петербурге проходит шоу «Алые паруса».

🔸 ФСБ получит доступ к личным делам призывников.

🔸 Военную базу под Смоленском атаковали 9 дронов, в Тамбовской после атаки загорелась нефтебаза.

🔸 Сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова признан организатором теракта в Дагестане.

🔸 После схода поезда в Коми движение восстановили. Погибшие – двое мужчин и девушка.

🔸 В МЧС России обеспокоены резким ростом числа случаев гибели детей на воде: за последние две недели июня таким образом погибли 86 детей.

🔸 Петербургского бизнесмена гендиректора ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» Игоря Михайлова приговорили к 5 годам колонии за хищение 35 миллионов у Минобороны.

В мире

🔸 Евросовет выбрал новых лидеров ЕС. Теперь их кандидатуры должен утвердить Европарламент. Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.

🔸 В американской Джорджии прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена. «Мы взаднице»: теперь демократы думают о замене.

🔸 В Словакии при столкновении поезда Прага-Будапешт с автобусом погибли пять человек.

🔸 SpaceX за $843 млн построит аппарат для вывода МКС с орбиты.

🔸 Хуситы заявили о нанесении удара по территории Израиля и по кораблю в Красном море.

🔸 Командующий боливийской армией отстранен от должности после неудавшегося переворота.

🔸 Парламент Финляндии одобрил реформу закона о предоставлении ВНЖ. Получить убежище теперь будет гораздо сложнее.