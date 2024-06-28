Покупатели жилья в Канаде делают ставку на дальнейшее снижение ипотечных процентов

Канадские покупатели жилья все чаще выбирают ипотеку с плавающей процентной ставкой, поскольку растут ожидания того, что политики вот-вот еще больше снизят процент под ипотечный кредит .

Изменение предпочтений заемщиков началось еще до того, как центральный банк снизил свою процентную ставку в начале этого месяца и дал сигнал о дальнейших сокращениях.

Учитывая, что базовая ставка сейчас составляет 4,75%, экономисты говорят, что замедление экономического роста и замедление инфляции побудят чиновников снизить ее до трех процентов к концу 2025 года, согласно опросу Bloomberg. Это означает, что основная ставка кредитования коммерческого банка составит 5,2%. Переменные ставки по ипотечным кредитам для клиентов банков с хорошей кредитной историей обычно немного ниже основной ставки.

“Существует широкий консенсус в отношении того, что Банк Канады снизит ставки, но, возможно, нет единого мнения о том, насколько и как быстро”, – сказал Роберт Хог, экономист Royal Bank of Canada в Торонто. Покупатели жилья сейчас готовы брать кредиты с плавающей процентной ставкой, “потому что, хотя в течение первых шести месяцев они будут платить больше, в течение оставшегося четырехлетнего срока они будут платить меньше”, – сказал он.

В последние месяцы рынок жилья Канады замедлился, и цены упали, поскольку самые высокие процентные ставки за последние десятилетия удерживали покупателей от покупки недвижимости. Однако растущий интерес к ипотеке с плавающей процентной ставкой может быть ранним признаком того, что настроения начинают меняться и процентный шок проходит.

По словам Шона Стиллмана, главного брокера Mortgage Outlet в Торонто, снижение Банком Канады процентной ставки 5 июня побудило многих задуматься об ипотеке с плавающей процентной ставкой, хотя в настоящее время ставки по ней выше, чем по фиксированной.

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