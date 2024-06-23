Смотрите самые громкие спортивные события лета и экономьте $100!

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня, а уже 26 июля взгляды всего мира будут прикованы к Летним Олимпийским играм 2024 в Париже.

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Итак, что же нас ожидает в ближайшее время в рамках Чемпионата Европы по футболу 2024?

Мы переходим к одной восьмой финала. Сохраняйте даты и подключайтесь – не пропустите всё самое интересное:

1/4 финала

5 июля

45 Победитель матча 39 – победитель матча 37 (Штутгарт)

46 Победитель матча 41 – победитель матча 42 (Гамбург)

6 июля

48 Победитель матча 40 – победитель матча 38 (Дюссельдорф)

47 Победитель матча 43 – победитель матча 44 (Берлин)

7 и 8 июля – дни отдыха

1/2 финала

9 июля

49 Победитель матча 45 – победитель матча 46 (Мюнхен)

10 июля

50 Победитель матча 47 – победитель матча 48 (Дортмунд)

11, 12 и 13 июля – дни отдыха

Финал

14 июля

Победитель матча 49 – победитель матча 50 (Берлин)

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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