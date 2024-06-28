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Новости Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира
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Панорама Монреаля.

Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира

Виктория Христова Июн 28, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира отключены 32 Просмотров

Согласно отчету INRIX, Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира.

 

Компания объясняет, что ее система показателей трафика “содержит данные о мобильности за три года для более детального и целостного анализа мобильности в наиболее загруженных районах мира”.

В отчете были рассмотрены данные о более чем 900 городах в 37 странах на всех семи континентах.

“Он позволяет сравнить задержки в поездках, стоимость пробок для водителей и регионов, а также тенденции в поездках на работу, основываясь на уникальных схемах передвижения в каждом районе метро”, – отмечает INRIX.

Согласно этому списку, Монреаль занимает 30-е место в мире, в результате чего пассажиры теряют 57 часов времени простоя в траффике.

В список также вошли Торонто (17), Ванкувер (56), Виннипег (289), Калгари (328) и Эдмонтон (639).

Топ-10 городов мира, в которых больше всего проблем с дорожным движением:

Нью-Йорк, США
Мехико, Мексика
Лондон, Великобритания-АНГЛИЯ
Париж, Франция
Чикаго, США
Стамбул, Турция
Лос-Анджелес, США
Бостон, США
Кейптаун, Южная Каролина
Джакарта, Южная Каролина

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