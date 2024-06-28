Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира

Компания объясняет, что ее система показателей трафика “содержит данные о мобильности за три года для более детального и целостного анализа мобильности в наиболее загруженных районах мира”.
В отчете были рассмотрены данные о более чем 900 городах в 37 странах на всех семи континентах.
“Он позволяет сравнить задержки в поездках, стоимость пробок для водителей и регионов, а также тенденции в поездках на работу, основываясь на уникальных схемах передвижения в каждом районе метро”, – отмечает INRIX.
Согласно этому списку, Монреаль занимает 30-е место в мире, в результате чего пассажиры теряют 57 часов времени простоя в траффике.
В список также вошли Торонто (17), Ванкувер (56), Виннипег (289), Калгари (328) и Эдмонтон (639).
Топ-10 городов мира, в которых больше всего проблем с дорожным движением:
Нью-Йорк, США
Мехико, Мексика
Лондон, Великобритания-АНГЛИЯ
Париж, Франция
Чикаго, США
Стамбул, Турция
Лос-Анджелес, США
Бостон, США
Кейптаун, Южная Каролина
Джакарта, Южная Каролина
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