Согласно отчету INRIX, Монреаль входит в топ-50 самых перегруженных городов мира.

Компания объясняет, что ее система показателей трафика “содержит данные о мобильности за три года для более детального и целостного анализа мобильности в наиболее загруженных районах мира”.

В отчете были рассмотрены данные о более чем 900 городах в 37 странах на всех семи континентах.

“Он позволяет сравнить задержки в поездках, стоимость пробок для водителей и регионов, а также тенденции в поездках на работу, основываясь на уникальных схемах передвижения в каждом районе метро”, – отмечает INRIX.

Согласно этому списку, Монреаль занимает 30-е место в мире, в результате чего пассажиры теряют 57 часов времени простоя в траффике.

В список также вошли Торонто (17), Ванкувер (56), Виннипег (289), Калгари (328) и Эдмонтон (639).

Топ-10 городов мира, в которых больше всего проблем с дорожным движением:

Нью-Йорк, США

Мехико, Мексика

Лондон, Великобритания-АНГЛИЯ

Париж, Франция

Чикаго, США

Стамбул, Турция

Лос-Анджелес, США

Бостон, США

Кейптаун, Южная Каролина

Джакарта, Южная Каролина

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