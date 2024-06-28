Канада попросила своих граждан, живущих в Ливане покинуть Израиль, если они там временно прибывают, и сделать это как возможно поскорее, предупредив их о повышенном риске обострения конфликта в регионе между Израилем и “Хезболлой”

Министр иностранных дел страны Мелани Джоли в своем заявлении также призвала канадцев покинуть страну, пока продолжаются коммерческие рейсы.

Ситуация с безопасностью в Ливане становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за продолжающегося и растущего насилия между “Хезболлой” и Израилем, которое может ухудшиться без предупреждения”, – сказал Дек.

Однако следует отметить, что мы не говорим об эвакуации канадских граждан из Израиля, а только предостерегаем от поездок в Ливан.

Деке дек Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бабок призвала к “чрезмерному самоконтролю”, предупредив, что небольшой “просчет” может спровоцировать полномасштабную войну между Израилем и “Хезболлой”.”” Мелани Жоли подчеркнула, что в настоящее время правительство Канады не оказывает помощь при выезде из Ливана и не гарантирует, что эвакуация вообще будет производиться в будущем.

Министерство иностранных дел Германии в среду, 26 июня, призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан на фоне региональной напряженности, связанной с возможной операцией Израиля в этой стране.

Западные государства одно за другим призывают своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть пределы этой страны из-за опасности большой войны «Хизбаллы» с Израилем.

В среду правительство Нидерландов призвало своих граждан не оставаться в Ливане на фоне эскалации военного противостояния с Израилем.

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