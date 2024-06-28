Гонконг презентовал в Торонто свой технологический центр для криптовалют и Web3

Правительственные учреждения Гонконга, занимающиеся привлечением иностранных инвестиций, посетили технологическую конференцию в Торонто, чтобы представить свой оффшорный технологический центр для канадских стартапов.

Управление экономики и торговли Торонто (Toronto ETO), Invest Hong Kong (InvestHK) и Startmeup HK совместно провели мероприятие на Collision 2024 в Торонто, подчеркнув криптоцентричный ландшафт Гонконга.

Эмили Мо, директор ETO Торонто, выступила на мероприятии и подчеркнула существующие правила, благоприятные для стартапов, такие как более низкие налоги, чем в Канаде, и готовность Гонконга работать с «докоммерческими специализированными технологическими компаниями».

Существует творческий подход к разработке виртуальных активов. Включены зеленые технологии, технологии недвижимости и другие технологии.

Она сказала, что в Гонконге есть тенденции. Канадские предприятия могут получать государственное и частное финансирование в Гонконге.

Правительства Канады и Гонконга заключили налоговые соглашения.Rephrase Он был разработан для предотвращения двойного налогообложения и уклонения от уплаты подоходного налога.

Джонни Нг Кит-Чонг, член Законодательного совета Гонконга, объявил 22 июня о создании подкомитета по развитию Web3 и виртуальных активов.

Совет ищет отзывы о балансе технических, правовых и нормативных рамок для создания целостной среды разработки Web3 с надежными и четкими правилами.