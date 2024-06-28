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Певица Аврил Лавин удостоена высшей гражданской награды Канады

Виктория Христова Июн 28, 2024 Афиша, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Певица Аврил Лавин удостоена высшей гражданской награды Канады отключены 25 Просмотров

Она получила награду за то, что стала “одной из самых продаваемых артисток всех времен”, продав более 50 миллионов копий своих дисков по всему миру.

 

Поп-рок-певица Аврил Лавин была удостоена высшей гражданской награды страны – Ордена Канады. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генерал-губернатора страны Мэри Саймон.

Его офис распространяет список людей, которые будут награждены этим орденом в 2024 году, 83 из которых ежегодно награждаются “за заслуги перед Канадой и человечеством”.

“Лавин является одной из самых продаваемых артисток в истории и получила награду за то, что продала более 50 миллионов копий по всему миру”, – сказала генерал-губернатор.

Кроме того, 39-летняя певица активно участвует в благотворительных сборах, поддерживая людей с ограниченными возможностями и серьезными заболеваниями, такими как болезнь Лайма.

В 2015 году Лавин сообщила, что сама заболела болезнью Лайма после укуса инфицированного клеща.

В течение нескольких лет ей было трудно дышать, двигаться и есть. Тур, который она планировала на 2016 год, возобновился лишь в 2019 году.

Орден Канады был учрежден в 1967 году. Он может быть выдан как гражданам Канады, так и иностранцам.

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