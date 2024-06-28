Третьяк рассказал о поддержке канадцев после введения против него санкций

Канадские власти добавили в санкционный список 12 физических и 16 юридических лиц. Третьяк тоже был в этом списке.
“У меня все еще есть друзья в Канаде. Решение руководства страны о санкциях – его личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, там меня знают и уважают, любят хоккей. Сегодня в Северной Америке играют 64 российских хоккеиста, и все их уважают. Посмотрите, как Сергей Бобровский был благословлен после того, как Флорида выиграла Кубок Стэнли. Там нет политики”, – сказал Третьяк, которого цитирует ТАСС.
Владислав Третьяк находится под санкциями за проведение специальных военных операций (СВО) Вооруженными силами Российской Федерации на Украине.
В Канаде считается, что депутат Госдумы Третьяк проголосовал за собственное начало. Однако документальных подтверждений этого факта нет.
Владислав Третьяк был 3-кратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
В 1989 году он стал первым советским хоккеистом, занесенным в Зал хоккейной славы Торонто.
В 1997 году Тречак был введен в Зал славы ИИХФ.
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