Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Кому чаще всего грозит измена: исследование канадских ученых
9111.ru

Кому чаще всего грозит измена: исследование канадских ученых

Виктория Христова Июн 28, 2024 Новости, Общество Комментарии к записи Кому чаще всего грозит измена: исследование канадских ученых отключены 36 Просмотров

Канадские ученые из Университета Далхаузи провели исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Sexual Medicine (JSM), и определили ряд факторов, связанных с вероятностью измены в отношениях или браке.

 

Отмечается, что существует множество причин, по которым люди могут изменять своих партнеров, и эти причины могут быть очень сложными и индивидуальными. Некоторые люди могут быть привлечены к измене из-за недостатка внимания или удовлетворения в отношениях, в то время как другие могут быть привлечены к новизне и возможности испытать новые сексуальные опыты.

Психологи и сексологи отмечают, что измена часто может быть связана с недостатком коммуникации и конфликтами в отношениях. Некоторые люди могут использовать измену как способ уйти от проблем и конфликтов в своих основных отношениях, в то время как другие могут искать эмоциональное и сексуальное удовлетворение вне основного партнерства.

Важно отметить, что измена может причинить серьезный ущерб отношениям и доверию между партнерами. Это может привести к разрушению семьи и брака, а также к эмоциональным травмам и потере самооценки у обеих сторон. Поэтому важно обращать внимание на здоровье своих отношений, общение и доверие между партнерами, чтобы избежать соблазна измены и сохранить здоровые и стабильные отношения.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*