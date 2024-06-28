Кому чаще всего грозит измена: исследование канадских ученых

Канадские ученые из Университета Далхаузи провели исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Sexual Medicine (JSM), и определили ряд факторов, связанных с вероятностью измены в отношениях или браке.

Отмечается, что существует множество причин, по которым люди могут изменять своих партнеров, и эти причины могут быть очень сложными и индивидуальными. Некоторые люди могут быть привлечены к измене из-за недостатка внимания или удовлетворения в отношениях, в то время как другие могут быть привлечены к новизне и возможности испытать новые сексуальные опыты.

Психологи и сексологи отмечают, что измена часто может быть связана с недостатком коммуникации и конфликтами в отношениях. Некоторые люди могут использовать измену как способ уйти от проблем и конфликтов в своих основных отношениях, в то время как другие могут искать эмоциональное и сексуальное удовлетворение вне основного партнерства.

Важно отметить, что измена может причинить серьезный ущерб отношениям и доверию между партнерами. Это может привести к разрушению семьи и брака, а также к эмоциональным травмам и потере самооценки у обеих сторон. Поэтому важно обращать внимание на здоровье своих отношений, общение и доверие между партнерами, чтобы избежать соблазна измены и сохранить здоровые и стабильные отношения.