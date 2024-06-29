28 июня 1914 года произошло убийство Франца Фердинанда ставшее поводом к началу Первой мировой войны

Эрцгерцог вместе со своей женой отправились в столицу Сараево, чтобы проинспектировать дислоцированные там имперские войска.

Направляясь к месту назначения, они едва избежали смерти, когда сербские террористы бросили бомбу в их машину с открытым верхом.

Однако позже в тот же день удача закончилась, когда их водитель проехал мимо 19-летнего сербского националиста Гаврило Принципа, который застрелил Франца Фердинанда и его жену в упор.

В Сараево въехал кортеж из четырёх автомобилей. Боевики – сербские националисты заняли позиции вдоль предполагаемого маршрута. Расчёт был прост: уж хотя бы один из шести добьётся успеха! У всех террористов были с собой гранаты и пистолеты.

Первый из боевиков, который оказался на пути кортежа, провалил задание (сдали нервы). Зато второй смело метнул гранату в автомобиль Франца Фердинанда. Но граната отскочила от кабриолета эрцгерцога и отлетела под колёса следующей машины. Раздавшийся взрыв ранил в общей сложности 20 человек.

Начальник сараевской полиции и жена эрцгерцога настаивали на том, что нужно немедленно уезжать из Боснии. Но Франц Фердинанд решительно заявил, что желает посетить госпиталь, куда отвезли раненых после утреннего покушения.

Ехать решили окольным путём, минуя центр города. Однако об изменении маршрута забыли сказать водителю эрцгерцога. Когда тот по инерции повернул в центр, один из австрийских генералов закричал: «Стой! Куда едешь? По набережной!». Водитель стал медленно разворачивать авто в узком переулке.

И как раз в этом месте оказался Гаврило Принцип. Судьба преподнесла ему уникальный подарок. Гаврило достал браунинг и выстрелил два раза. Первая пуля попала эрцгерцогу в шею, вторая — в живот его жены. Обе раны были смертельны. Супруги скончались через несколько минут.

Австро-Венгрия была в ярости и при поддержке Германии 28 июля объявила войну Сербии.

Через несколько дней Германия объявила войну России — союзнику Сербии — и вторглась во Францию ​​​​через Бельгию, что затем заставило Великобританию объявить войну Германии. В результате в начале августа 1914 года мир погрузился в пучину мировой войны.

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