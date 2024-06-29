Канадец вошел в историю, не получив ни одного голоса на выборах

Житель Канады вошел в историю, не получив ни одного голоса на федеральных выборах. Феликс-Антуан Амель, а именно так звать героя, заявил, что избиратели проявили редкое единодушие в отношении его кандидатуры – все согласились не голосовать за него.

Амель был одним из 84 кандидатов на недавних дополнительных выборах в Торонто. Его участие стало формой протеста против отсутствия избирательных реформ в стране.

В ходе предвыборной кампании ныне действующий премьер Джастин Трюдо пообещал, что если его партия придет к власти, федеральные выборы 2015 года станут последними в рамках действующих правил. Однако впоследствии он отказался от проведения подобных реформ.

Именно тогда Амелю обратились участники комитета, пропагандирующего и настаивающие на избирательных реформах. Они смогли внести в бюллетень не только Амеля, но еще 77 других кандидатов, что замедлило подсчет результатов. Наблюдателям приходилось просматривать бумажные бюллетени длиной в метр – самые длинные за всю историю Канады.

Шесть кандидатов получили по два голоса. Амель стал единственным, кто не получил ни одного. Он даже не смог проголосовать за себя сам, ведь сам он проживает за пределами Торонто. Но в истоию он вошел. Равно, как и самые длинные бюллетени в истории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.