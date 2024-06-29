Рынок недвижимости стабилизировался после вступления в силу повышения налога на прирост капитала

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) сообщила, что, несмотря на введение новых правил налогообложения прироста капитала, существенного увеличения продаж вторичного жилья не произошло.

Это связано с тем, что сегодня вступают в силу изменения в ставке учета прироста капитала, что вызывает обеспокоенность у экспертов по недвижимости и владельцев недвижимости.

С 25 апреля ставка учета прироста капитала увеличилась с 50% до 66% для доходов физических лиц, превышающих 250 000 долларов в год, а также для всех видов прироста капитала, осуществляемого корпорациями и трастами. Это изменение распространяется на различные активы, включая коттеджи, инвестиционную недвижимость, акции и паевые инвестиционные фонды, но не распространяется на основные жилые дома.

У владельцев активов было более двух месяцев на продажу, прежде чем вступило в силу повышение налога на прирост капитала.

“На данный момент мы не заметили ничего примечательного в плане продаж”, – сказал представитель CREA Пьер Ледюк, добавив, что, хотя после объявления бюджета количество объектов недвижимости на несколько семей увеличилось, “мы подозреваем, что некоторые из них будут сняты с продажи после (понедельника)”.

Марк Педлар отметил, что, хотя его клиенты обеспокоены изменениями, другие рыночные факторы оказывают более существенное влияние на продажи.

“В этом году число листинговых компаний увеличилось, но я думаю, что увеличение прироста капитала сыграло меньшую роль для продавцов, чем это может показаться на первый взгляд”, – сказал Педлар в интервью CBC News. “Процентные ставки, продление ипотеки, правила краткосрочной аренды и рыночные тенденции в большей степени повлияли на увеличение запасов”.

Министр финансов Кристия Фриланд выступила в защиту изменений, заявив, что они затронут только 0,13% самых богатых канадцев. По ее словам, новые правила позволят привлечь 19 миллиардов долларов на федеральные социальные и жилищные программы.

“Справедливый способ их финансирования – это справедливое налогообложение. Именно это мы и делаем”, – сказала Фриланд.

Однако некоторые экономисты оспаривают эти цифры. Джек Минц из Университета Калгари прогнозирует, что это затронет около 1,25 миллиона канадцев, что значительно превышает оценку правительства в 40 000 человек.

Изменения также повлияли на корпоративные сделки, и юрист Одри Демарсико отметила “спешку с закрытием сделок” до истечения установленного срока.

Бенджамин Берген, президент Совета канадских инноваторов, сообщил, что получил 1800 запросов об изменениях и слышал истории о переезде предприятий, чтобы избежать роста цен.

Отраслевые группы, в том числе представляющие фермеров и технологический сектор, выразили обеспокоенность тем, что изменения будут препятствовать инвестициям. Лидер консерваторов Пьер Пулевр назвал это изменение “убийством рабочих мест”.

Федеральное правительство заявило, что изменения не нанесут ущерба конкурентоспособности канадского бизнеса, указав на то, что корпорации в большинстве других стран, включая Соединенные Штаты, платят корпоративный подоходный налог с прироста капитала.

Недавний отчет Международного валютного фонда подтвердил это, заявив, что увеличение “скорее всего, не окажет существенного влияния на инвестиции или рост производительности”.

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