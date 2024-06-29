Экономика Канады: цифры за два квартала текущего года

Какая тенденция просматривается в экономике Канады-цифры за два квартала текущего года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в августе 2023 года вырос на 0,3% к предыдущему месяцу,, сообщает Статистическое управление страны. В марте показатель показал нулевую динамику. По сравнению с апрелем 2023 года ВВП увеличился на 1,1% и составил 2,225 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в апреле по отношению к марту вырос на 0,3% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Оборот розничной торговли увеличился на 0,5% после уменьшения на 0,3% в месяцем ранее. Оборот оптовой торговли вырос на 2% после падения 1,2% в марте. Объемы строительства сократились на 0,4%.

В первом квартале года цифры были совсем другими. Экономика Канады в первом квартале выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема, на 2,2%.

Относительно четвертого квартала 2023 года канадский ВВП вырос на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, экономика Канады в четвертом квартале не изменилась в поквартальном и увеличилась на 0,1% в годовом выражении.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 0,7% относительно предыдущего квартала, капиталовложения бизнеса – на 0,8%.

Экспорт повысился на 0,5%, импорт – на 0,4%.

В марте ВВП Канады не изменился по отношению к предыдущему месяцу после роста на 0,2% в феврале. По сравнению с мартом 2023 года ВВП увеличился на 0,6% и составил 2,218 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в марте по отношению к февралю не изменился после роста на 0,2% месяцем ранее. Оборот розничной торговли сократился на 0,3% после снижения на 0,1% в месяцем ранее. Оборот оптовой торговли упал на 0,9% после 0,4% в феврале. Объемы строительства выросли на 1,1%.

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