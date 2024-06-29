Монреальцы смогут пользоваться своими смартфонами для проезда в метро и автобусах

В следующем году пассажиры монреальского общественного транспорта могут рассчитывать на использование своих смартфонов для оплаты проезда в автобусах и метро, сообщило в четверг региональное управление транспорта.

Региональный департамент транспорта Метрополитена (ARTEM) сообщил, что эта новая функциональность будет доступна постепенно, начиная с лета 2025 года, в рамках плана по оцифровке карт OPUS. В настоящее время пользователи могут оплачивать свой проезд только с помощью физической карты.

Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлен тендер. Следующим летом возможность оплаты напрямую с помощью банковской карты будет недоступна. Пользователям придется подождать до 2026 года, чтобы воспользоваться этим способом оплаты.

Однако эта функция уже доступна в Лавале в рамках пилотного проекта. В четверг ARTM сообщила, что расширяет пилотный проект на некоторые линии Exo на Северном побережье Монреаля. Более подробная информация ожидается к осени 2024 года.

Новые функции предоставлены командой Concerto из ARTM, которая отвечает за модернизацию системы OPUS. В апреле прошлого года управление транзитных перевозок выпустило обновление, которое позволяет пользователям приобретать билеты и загружать их на физические карты OPUS с помощью своих смартфонов.

С момента анонса на мобильных устройствах было совершено почти 500 000 транзакций.

Компания ARTEM объявила об этих новых функциях в пресс-релизе в четверг, напомнив пользователям, что тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут с 1 июля.

Тарифы увеличиваются в среднем на 3% в соответствии с новой структурой тарифов, объявленной в апреле прошлого года.

Вот краткое описание изменений:

Абонементы на месяц:

Зона А (остров Монреаль): 100 долларов

Зона AB (от Монреаля до Лаваля или Лонгейля): 160 долларов

Зона ABC (от Монреаля до Северного и Южного побережья): 196 долларов

Зона ABCD (включает районы за пределами территории ARTM): 271 доллар

Единый тариф:

Стоимость разового проездного на автобус или метро до острова Монреаль останется прежней – 3,75 доллара. Однако стоимость пакета из 10 билетов подорожает на 75 центов до 33,25 долларов.

Единый тариф на проезд в зонах AB, ABC и ABCD подорожает на 25 центов каждая, до 4,75, 7 и 9,50 долларов соответственно.

Ежемесячные проездные билеты по льготному тарифу также подорожают. С 1 июля зона A будет стоить 60 долларов, зона AB – 96 долларов, зона ABC – 118 долларов, а зона ABCD – 163 доллара.

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