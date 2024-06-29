270 лет назад (1754) императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца

Первый, тогда еще Зимний дом, был сооружен для Петра I в 1711 году на берегу Невы.

Он был двухэтажным, с черепичной крышей и высоким крыльцом.

Несколькими годами позднее архитектор Георг Матторнови построил для Петра I новый дворец.

Третий Зимний дворец строили для императрицы Анны Иоанновны, пожелавшей расширить площадь императорской резиденции.

Наконец императрица Елизавета Петровна решила обустроить Зимний дворец под свой вкус.

Строительство нового дворца поручили архитектору Бартоломео Растрелли.

Указом о начале строительства дворца высочайше повелевалось: “Каменным зданием строение без всякого замедления производить”.

Необходимую сумму – около 900 тысяч рублей – отвели из “кабацких” денег (сбор с питейной торговли).

Предыдущий дворец был разобран. А двор на время строительства переехал во временный деревянный дворец, построенный Растрелли на углу Невского и Мойки.

Несмотря на множество перестроек и страшный пожар в 1837 году, Зимний дворец не утратил своего великолепия. Он, как и задумывала Елизавета Петровна, стал воплощением мощи российской монархии и во все времена привлекал внимание своим величием.

Вплоть до начала ХХ века Зимний дворец считался самым высоким зданием в Санкт-Петербурге. В 1844 году Николай I даже выпустил указ о запрете строительства домов выше 11 саженей (23,5 метра) — именно такой была высота дворца.

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