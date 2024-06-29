Многочисленные жертвы в результате аварии с пожаром на шоссе Лаваль: полиция

Полиция сообщает, что в пятницу днем в результате аварии с пожаром в Лавале есть многочисленные жертвы.

Полиция не подтвердила, сколько человек погибло в результате столкновения, которое произошло незадолго до 14:00 в районе Laval Auteuil.

По словам представителя местной полиции Стефани Бешар, большой грузовик двигался на юг по шоссе 335 недалеко от бульвара Сен-Санс и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, который двигался на север.

В результате столкновения, по меньшей мере, два других автомобиля столкнулись друг с другом. По словам Бешар, два из них загорелись.

В общей сложности, пострадали шесть человек, а в одном из автомобилей находилась семья.

По меньшей мере трое пострадавших были отправлены в больницу с серьезными травмами, но, по словам Эрики Ландри, другого представителя полиции Лаваля, их состояние стабилизировалось.

Трасса 335 закрыта в обоих направлениях в районе бульвара Сен-Санс на время проведения полицейским расследования.

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