Пациенты детской психиатрии в Монреале подали в суд на обвинения в сексуальном насилии

Еврейская больница общего профиля в Монреале находится в центре коллективного иска о сексуальном насилии, предположительно совершенном в отношении детей двумя бывшими социальными работниками отделения детской психиатрии, Джино Лондеем и Стивом Троубриджем.

Иск, поданный юридической фирмой Trudel Johnston and Lespérance, был подан в Верховный суд в четверг предполагаемой жертвой, идентифицированной по инициалам C.K., которой было 6 лет, когда она поступила в отделение детской психиатрии в 1981 году.

Ребенок посещал дневную поликлинику департамента в течение примерно двух лет, где, как он утверждает, несколько раз подвергался сексуальному насилию.

Он просит у суда разрешения представлять интересы всех тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны двух социальных работников, утверждая, что мужчины “использовали силу и авторитетность, предоставленные им их статусом и ролью работников педиатрической службы, для совершения этих отвратительных действий”.

“На данном этапе количество жертв остается неопределенным”, – пояснила адвокат Джессика Лельевр в интервью канадской прессе. “В отделении детской психиатрии находятся несколько сотен детей. Мы уверены, что многие другие жертвы присоединятся к коллективному иску”.

В своем заявлении С.К. обвиняет двух мужчин в том, что они выбирали своих жертв “из числа наиболее уязвимых детей, находящихся под их присмотром”, и “использовали власть, предоставленную им их статусом, чтобы вселить страх в своих жертв, тем самым не давая им возможности осудить жестокое обращение”.

В своем иске к региональному департаменту здравоохранения, в ведении которого находится еврейская больница общего профиля, С.К. рассказывает, как Троубридж отвел его в комнату с игрушками и сказал, что он сможет получить мяч только при условии, что сначала погладила его гениталии.

Что касается Лондея, то в деле утверждается, что он несколько раз запирал С.К. в так называемой “комнате ожидания” и подвергал сексуальному насилию. В одном случае он, как утверждается, сильно ударил ребенка, повалил его на пол, снял с него штаны и надругался над ним. По словам С.К., он до сих пор вспоминает этот случай как болезненный, пугающий и неспособный позвать на помощь.

Его нижнее белье было испачкано кровью. Он утверждает, что эти двое мужчин неоднократно оскорбляли его.

Хотя пациент не помнит, чтобы он был свидетелем жестокого обращения с другими детьми, он помнит, что несколько раз видел, как Троубридж и Лундеи отводили детей в комнату отдыха. На данном этапе Лельевр не смог предоставить никакой информации о судьбе двух бывших социальных работников, заявив, что рассчитывает узнать больше об этом по мере продвижения дела.

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