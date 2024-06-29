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Новости Новости дня Делового Монреаля за 29 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 29 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 29, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 58 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

  • 🔸 День Канады: обстановка в городе – Министерство транспорта Квебека (MTQ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные.
  • 🔸 Брюс Артур Чанг, 6-летний мальчик из Уэстмаунта, был назван гранд-чемпионом Канады на национальном конкурсе “Универсальная концепция арифметической системы” (UCMAS).
  • 🔸 Монреальцы смогут пользоваться своими смартфонами для проезда в метро и автобусах.
  • 🔸 Французы, проживающие в Монреале, принимают участие в первом туре «исторических» выборов в законодательные органы Франции.
  • 🔸 «Близкий друг» босса Жана-Филиппа Селестена арестован за торговлю кокаином.
  • 🔸 Молодого водителя поймали на скорости 211 км/ч на трассе А-20 в Лонгёе.
  • 🔸 Пациенты детской психиатрии в Монреале подали в суд на обвинения в сексуальном насилии.

В Квебеке

  • 🔸 Гораздо меньше жителей Квебека меняют адрес 1 июля.
  • 🔸 Рынок недвижимости стабилизировался после вступления в силу повышения налога на прирост капитала.
  • 🔸 Депутат от НДП возместил часть стоимости рождественской поездки, выставленную налогоплательщикам.
  • 🔸 Железнодорожные пути заблокированы пропалестинскими демонстрантами в Сен-Бруно.
  • 🔸 Право на участие в Канадском плане стоматологической помощи расширяется.
  • 🔸 Огромная дорожно-транспортная авария в Лавале: погибли три человека.
  • 🔸 Безопасность дорожного движения: SQ удваивает усилия в течение длинных выходных.

В Канаде

  • 🔸 Накануне Дня Канады, каждый десятый канадец считает, что страна “разрушена”.
  • 🔸 В Канаде резко выросло число банкротств, неплатежеспособность канадцев достигла самого высокого уровня за последние годы.
  • 🔸 Несколько бывших федеральных министров-либералов и экс-премьер Британской Колумбии призвали Трюдо уйти в отставку.
  • 🔸 Верфь Ирвинг в Галифаксе начала резку стальных листов для строительства 15 новых канадских эсминцев.
  • 🔸 Бесплатный симфонический концерт под открытым небом вернется в Ванкувер 6 июля.
  • 🔸 Нарушили договоренность с правительством: WestJet массово отменяет рейсы в связи с неожиданной забастовкой.
  • 🔸 Экономический рост Канады восстановился в апреле, но остается вялым.

В России

  • 🔸 Минюст предложил шире использовать принудительные работы.
  • 🔸 «Я сторонник смертной казни». Бастрыкин – о необходимости отменить мораторий.
  • 🔸 «Нужно на это реагировать». Путин заявил о необходимости запустить производство ракет средней и меньшей дальности.
  • 🔸 В Дагестане по делу о терактах пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова.
  • 🔸 Путин: женщин в руководстве РФ мало, но назначать по гендерному принципу неправильно.
  • 🔸 В Подмосковье на полицейского во время показательных выступлений рухнула машина ДПС.
  • 🔸 270 лет назад (1754) императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.

В мире

  • 🔸 В КНР призвали США задуматься о своих действиях на Корейском полуострове.
  • 🔸 Избирательный штаб Байдена получил $14 млн после его теледебатов с Трампом.
  • 🔸 Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне.
  • 🔸 МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов.
  • 🔸 The New York Times призывает Байдена выйти из предвыборной гонки.
  • 🔸 Швейцария сенсационно выбила действующего чемпиона Италию с Евро-2024, выйдя во второй раз в своей истории в четвертьфинал чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 2:0.
  • 🔸 В США минивэн врезался в маникюрный салон: четверо погибших, девять раненых.
  • 🔸 Инфляция в США замедляется.

CANADIAN MEDIA GROUP

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