Новости дня Делового Монреаля за 29 июня 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале
- 🔸 День Канады: обстановка в городе – Министерство транспорта Квебека (MTQ) рекомендует водителям планировать свои маршруты перед выездом на длинные выходные.
- 🔸 Брюс Артур Чанг, 6-летний мальчик из Уэстмаунта, был назван гранд-чемпионом Канады на национальном конкурсе “Универсальная концепция арифметической системы” (UCMAS).
- 🔸 Монреальцы смогут пользоваться своими смартфонами для проезда в метро и автобусах.
- 🔸 Французы, проживающие в Монреале, принимают участие в первом туре «исторических» выборов в законодательные органы Франции.
- 🔸 «Близкий друг» босса Жана-Филиппа Селестена арестован за торговлю кокаином.
- 🔸 Молодого водителя поймали на скорости 211 км/ч на трассе А-20 в Лонгёе.
- 🔸 Пациенты детской психиатрии в Монреале подали в суд на обвинения в сексуальном насилии.
В Квебеке
- 🔸 Гораздо меньше жителей Квебека меняют адрес 1 июля.
- 🔸 Рынок недвижимости стабилизировался после вступления в силу повышения налога на прирост капитала.
- 🔸 Депутат от НДП возместил часть стоимости рождественской поездки, выставленную налогоплательщикам.
- 🔸 Железнодорожные пути заблокированы пропалестинскими демонстрантами в Сен-Бруно.
- 🔸 Право на участие в Канадском плане стоматологической помощи расширяется.
- 🔸 Огромная дорожно-транспортная авария в Лавале: погибли три человека.
- 🔸 Безопасность дорожного движения: SQ удваивает усилия в течение длинных выходных.
В Канаде
- 🔸 Накануне Дня Канады, каждый десятый канадец считает, что страна “разрушена”.
- 🔸 В Канаде резко выросло число банкротств, неплатежеспособность канадцев достигла самого высокого уровня за последние годы.
- 🔸 Несколько бывших федеральных министров-либералов и экс-премьер Британской Колумбии призвали Трюдо уйти в отставку.
- 🔸 Верфь Ирвинг в Галифаксе начала резку стальных листов для строительства 15 новых канадских эсминцев.
- 🔸 Бесплатный симфонический концерт под открытым небом вернется в Ванкувер 6 июля.
- 🔸 Нарушили договоренность с правительством: WestJet массово отменяет рейсы в связи с неожиданной забастовкой.
- 🔸 Экономический рост Канады восстановился в апреле, но остается вялым.
В России
- 🔸 Минюст предложил шире использовать принудительные работы.
- 🔸 «Я сторонник смертной казни». Бастрыкин – о необходимости отменить мораторий.
- 🔸 «Нужно на это реагировать». Путин заявил о необходимости запустить производство ракет средней и меньшей дальности.
- 🔸 В Дагестане по делу о терактах пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова.
- 🔸 Путин: женщин в руководстве РФ мало, но назначать по гендерному принципу неправильно.
- 🔸 В Подмосковье на полицейского во время показательных выступлений рухнула машина ДПС.
- 🔸 270 лет назад (1754) императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.
В мире
- 🔸 В КНР призвали США задуматься о своих действиях на Корейском полуострове.
- 🔸 Избирательный штаб Байдена получил $14 млн после его теледебатов с Трампом.
- 🔸 Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне.
- 🔸 МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов.
- 🔸 The New York Times призывает Байдена выйти из предвыборной гонки.
- 🔸 Швейцария сенсационно выбила действующего чемпиона Италию с Евро-2024, выйдя во второй раз в своей истории в четвертьфинал чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 2:0.
- 🔸 В США минивэн врезался в маникюрный салон: четверо погибших, девять раненых.
- 🔸 Инфляция в США замедляется.
CANADIAN MEDIA GROUP
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