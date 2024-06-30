175 лет со дня рождения (1849) Сергея Витте – российского государственного деятеля.

Граф Сергей Юльевич Витте был одной из самых ярких личностей в России на рубеже XIX-XX веков. Гениальный министр финансов, выдающийся дипломат, первый в истории России премьер-министр.

Граф Сергей Юльевич Витте был одной из самых ярких личностей в России на рубеже XIX-XX веков. Гениальный министр финансов, выдающийся дипломат, первый в истории России премьер-министр.

Эпоха Сергея Юльевича Витте – это эпоха реформ, в результате которых страна испытала невиданный ранее экономический подъем.

Российский рубль стал конвертируемым и получил статус надежной мировой валюты.

Масштабное строительство, освоение целых регионов, постройка новых железнодорожных путей, развитие Транссибирской магистрали, возрождение Северного морского пути, появление первого русского ледокола – всё это благодаря Витте происходило в невероятно сжатые сроки.

Россия вступала на путь конституционных реформ.

Кроме того, Витте вместе с Менделеевым принимал активное участие в разработке протекционистского таможенного тарифа, который стал защитным барьером для российской промышленности.

При этом деятельность Витте не ограничивалась экономикой – он также активно участвовал в разработке рабочего законодательства и был инициатором создания Манифеста 17 октября, утверждавшего гражданские свободы и учреждавшего институт народного представительства – Государственную думу.

Несмотря на огромные успехи в экономической и политической деятельности Сергей Юльевич Витте считал, что не экономика или культура сделали Россию великой, а военное могущество:

“Кто создал Российскую империю, обратив полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? Только сила штыка армии. Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой.”

Сергей Витте прошел путь от кассира до управляющего. В мае 1889 года Витте занял пост директора департамента железных дорог.

А в 1892 он уже стал возглавлять министерство финансов России.

Сделать удалось много. В 1895-1897 годах Витте сумел провести денежную реформу. Был введен «золотой стандарт», то есть свободный обмен рубля на золото, в результате чего уже до Первой мировой войны русские рубли превратились в твердую международную валюту.

Подстаканники в поездах появились в 1892 году благодаря Сергею Юльевичу Витте, возглавившему Министерство путей сообщения. Работники железной дороги, проводники и пассажиры по достоинству оценили преимущество новой посуды для чаепития: в качке двигающегося по рельсам состава подстаканники оказались куда устойчивей обычных стаканов и кружек.

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