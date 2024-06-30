Все меньше жителей Квебека меняют адреса 1 июля, говорят грузчики

В Квебеке 1 июля традиционно является официальным днем переезда. Однако этот обычай исчезает, особенно в Монреале. По данным транспортных компаний, все больше людей предпочитают сменить свой адрес в другую дату.

Совладелец Clan Panneton Пьер-Оливье Сир никогда не сталкивался с подобной ситуацией. “В Монреале 1 июля будет довольно спокойно, но все дни вокруг этой даты, за две недели до и две недели после, заняты. Когда я смотрю на свое расписание, у меня нет графика на 1 июля, когда мне нужно 300 грузчиков, потому что это безумие. Совсем наоборот. У меня нет пика 1 июля”, – сказал он в интервью. По его словам, “ремонтные работы” являются основной причиной этого нового явления.

“Поскольку многие переезды оплачиваются арендодателями, которые не хотят платить по тарифу с 1 июля, они договариваются со своими арендаторами о переезде за неделю или две до или после 1 июля. Поэтому сейчас наблюдается “бум”, потому что есть запросы в последнюю минуту”. В 2023 году компания, работающая в Квебеке и Монреале, прогнозировала значительное снижение спроса на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году бизнес будет намного лучше.

“В связи со снижением процентных ставок произошел “бум”. Я чувствую, что безумие начинается снова. Я рад за этот год”, – сказал Сир. “В Монреале места на 20, 21, 22, 23 и 24 июня уже давно заняты на 100%, и это не из-за цен, это из-за удобства”. Потребители также выигрывают, поскольку цена переезда устанавливается в соответствии с принципом спроса и предложения.

“Когда наступает пиковый период, нам приходится арендовать дополнительные грузовики и платить агентствам по трудоустройству, таким образом, мы косвенно перекладываем расходы на потребителей”, – сказал Сир. “Вот почему с 1 июля цены на переезд стали выше. В этом году, поскольку спрос на них постоянно растет, мы смогли контролировать наши расходы на 1 июля, особенно в Монреале. Это беспроигрышная ситуация для потребителей, поскольку в конечном итоге это обходится им дешевле”.

Однако он добавляет, что “в других частях Квебека ситуация совершенно иная, потому что везде, кроме Монреаля, ощущается нехватка рабочей силы”.

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