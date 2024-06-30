В Канаде отказали Ирану проводить на своей территории президентские выборы

Канада — единственная страна, которая не сотрудничала с Исламской Республикой Иран в проведении 14-х президентских выборов, прошедших совсем недавно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Иранский дипломат особо подчеркнул, что Канада открыто препятствовала в возможности иранцев участвовать в выборах президента. По его словам, несмотря на претензии Ирана, Канада не подготовила почву для проведения выборов. В результате, выборы на территории нашей страны были сорваны.

Дипломат отметил, что Канада в очередной раз продемонстрировала свою враждебность по отношению к Ирану. И сделала это открыто.

Для проведения 14-х президентских выборов в Иране было создано 58 640 избирательных участков в самой Исламской Республике и 344 за рубежом.

Право голоса на выборах имеют более 61 миллиона иранцев, совершеннолетних граждан страны.

В президентских выборах участвуют Саид Джалили, Мохаммад Багер Калибаф, Масуд Пезешкиан и Мостафа Пурмохаммади. Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и Алиреза Закани сняли свои кандидатуры.

Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи проголосовал на избирательном участке в Тегеране сразу после начала голосования.

Напомним, что 19 мая 2024 года вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других официальных лиц, потерпел крушение во время полета из Худаферина в Тебриз. Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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