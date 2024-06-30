Покупатели жилья в Канаде делают ставку на дальнейшее снижение ставок по регулируемым кредитам

Канадские покупатели жилья все чаще выбирают ипотеку с плавающей процентной ставкой, поскольку растут ожидания того, что директивные органы вот-вот еще больше снизят стоимость заимствований.

Согласно новым данным центрального банка, доля заемщиков, выбирающих ипотечные кредиты, которые соответствуют базовой ставке Банка Канады, выросла до 12,9% в первом квартале, что является вторым ростом подряд. Это выше, чем в третьем квартале 2023 года, когда было выдано всего 4,2% новых ипотечных кредитов, хотя это все еще значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время пандемии, когда такие кредиты с плавающей процентной ставкой на короткое время стали преобладать на рынке.

Изменение предпочтений заемщиков началось еще до того, как центральный банк снизил свою процентную ставку в начале этого месяца и дал сигнал о дальнейших сокращениях.

Учитывая, что базовая ставка сейчас составляет 4,75%, экономисты говорят, что замедление экономического роста и замедление инфляции побудят чиновников снизить ее до трех процентов к концу 2025 года, согласно опросу Bloomberg. Это означает, что основная ставка кредитования коммерческого банка составит 5,2%. Переменные ставки по ипотечным кредитам для клиентов банков с хорошей кредитной историей обычно немного ниже основной ставки.

“Существует широкий консенсус в отношении того, что Банк Канады снизит ставки, но, возможно, нет единого мнения о том, насколько и как быстро”, – сказал Роберт Хог, экономист Royal Bank of Canada в Торонто. Покупатели жилья сейчас готовы брать кредиты с плавающей процентной ставкой, “потому что, хотя в течение первых шести месяцев я буду платить больше, в течение оставшегося четырехлетнего срока я буду платить меньше”, – сказал он.

В последние месяцы рынок жилья Канады замедлился, и цены упали, поскольку самые высокие процентные ставки за последние десятилетия удерживали покупателей от покупки недвижимости. Однако растущий интерес к ипотеке с плавающей процентной ставкой может быть ранним признаком того, что настроения начинают меняться и процентный шок проходит.

По словам Шона Стиллмана, главного брокера Mortgage Outlet в Торонто, снижение Банком Канады процентной ставки 5 июня побудило многих задуматься об ипотеке с плавающей процентной ставкой, хотя в настоящее время ставки по ней выше, чем по фиксированной.

“Я бы сказал, что это разговор, который я веду практически со всеми”, – сказал он. “Как только я объясню и покажу график, что мы ожидаем снижения ставок на один процент в течение следующих 12 месяцев, многие люди очень заинтересуются этим”.

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