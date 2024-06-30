Уже шесть стран призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Шесть стран, а именно – Нидерланды, Германия, Канада, Саудовская Аравия, Кувейт и Северная Македония – призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан, следует из сообщений пресс-служб МИД вышеуказанных стран.

США пока воздержались от такого призыва, но советуют своим гражданам зарегистрироваться в посольстве и соблюдать осторожность.

Напомним, что армия Израиля и ливанская группа «Хезболла» продолжают обмениваться ударами. Радикальность высказываний с каждым днем нарастает. Ситуация на границе тоже становится весьма напряженной.

26 июня армия Израиля нанесла удары по более чем десяти городам Ливана. В социальных сетях распространяются кадры переброски дополнительных подразделений израильских войск на границу с Ливаном и оккупированные Голанские высоты.

По меньшей мере 435 человек погибли и еще 1801 получили ранения в результате израильских атак в Ливане в период с 8 октября, 26 июня сообщил минздрав страны. В заявлении министерства говорится, что 44% травм произошли в результате шока, 35% — в результате взрывов, а 16% были связаны с химическими веществами. В министерстве заявили, что 95% раненых были ливанцами, не уточнив национальность остальных жертв.

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